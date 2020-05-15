Шоу вместо финала "Евровидения-2020": что нужно знать о концерте Europe Shine A Light

12 мая состоялся первый онлайн-концерт "Чествование песен "Евровидения", а 14 мая прошел второй. Про первый мы писали. В нем приняли участие солисты группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин.

В субботу, 16 мая, в 22:00 онлайн-шоу под названием Europe Shine A Light можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале "Евровидения" и сайте eurovision.tv.

Также транслировать шоу Europe Shine A Light будет 41 страна.

В нем примет участие и наша Саманта Тина с песней "Still Breathing".

Галерея: Саманта Тина

Известно, что мероприятие будет длиться два часа.

"Мы хотим не просто показать шоу и представить 41 участника, которых мы ждали в Роттердаме, но и вдохновить и объединить в эти трудные времена людей в Европе и за ее пределами", - говорит продюсер шоу.

Кроме того, во время прямой трансляции фанаты песенного конкурса увидят выступления победителей прошлых конкурсов – представителя Швеции Монса Зелмерлева, певицы из Израиля Нетты Барзилай, Марии Шерифович из Сербии, а также прошлогоднего победителя – голландца Дункана Лоренса.

Участники "Евровидения-2020" по телемосту исполнят песню-победительницу 1997 года "Love Shine A Light", а фанаты - в едином виртуальном хоре "What's another year".

Галерея: сцена "Евровидения" в Нидерландах