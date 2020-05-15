Шоу вместо финала "Евровидения-2020": что нужно знать о концерте Europe Shine A Light

Уже в эту субботу, 16 мая, должен был состояться грандиозный финал международного конкурса "Евровидение", но пандемия коронавируса заставила организаторам пришлось отменить соревнование. Вместо финала пройдет специальное онлайн-шоу под названием Europe Shine A Light.
12 мая состоялся первый онлайн-концерт "Чествование песен "Евровидения", а 14 мая прошел второй. Про первый мы писали. В нем приняли участие солисты группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин.
В субботу, 16 мая, в 22:00 онлайн-шоу под названием Europe Shine A Light можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале "Евровидения" и сайте eurovision.tv.
Также транслировать шоу Europe Shine A Light будет 41 страна.
В нем примет участие и наша Саманта Тина с песней "Still Breathing".
Галерея: Саманта Тина
Известно, что мероприятие будет длиться два часа.
"Мы хотим не просто показать шоу и представить 41 участника, которых мы ждали в Роттердаме, но и вдохновить и объединить в эти трудные времена людей в Европе и за ее пределами", - говорит продюсер шоу.
Кроме того, во время прямой трансляции фанаты песенного конкурса увидят выступления победителей прошлых конкурсов – представителя Швеции Монса Зелмерлева, певицы из Израиля Нетты Барзилай, Марии Шерифович из Сербии, а также прошлогоднего победителя – голландца Дункана Лоренса.
Участники "Евровидения-2020" по телемосту исполнят песню-победительницу 1997 года "Love Shine A Light", а фанаты - в едином виртуальном хоре "What's another year".
Галерея: сцена "Евровидения" в Нидерландах
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!