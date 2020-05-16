Ивлеева об Элджее и рекордах в Instagram: "Он же рэп читает, а диалог поддерживать уже сложнее"

Оказалось, что Ивлеева в паре с Тимати достигли мирового рекорда. Этот Instagram-эфир посмотрели 560 тысяч человек одновременно. Позже этот рекорд побил американский рэпер, но блогершу это не огорчает.

Иван Ургант поинтересовался как с дикости, которую Настя вытворяла в прямых эфирах, отнесся ее муж Элджей.

"Конечно, он было несколько удивлен, но по глазам было видно, что ему это нравится. У нас дома было весело", - объяснила телеведущая.

Ведущий программы поинтересовался, почему Ивлеева не приходит на съемки вместе с мужем.

"Он же рэп читает, а диалог поддерживать уже сложнее", - пошутила она.

Ургант указал, что очень бы хотел когда-нибудь видеть эту пару вместе на своем шоу.

Напомним, вначале сентября 2019 года одна из самых популярных русских блогеров в Instagram Анастасия Ивлеева вышла замуж за хип-хоп исполнителя Элджея (наст.имя - Алексей Узенюк).

Любопытный факт, Ивлеевой 28 лет, ее муж на три года моложе. О своих отношениях пара объявила в прошлом году, но сначала отношения скрывались.

В октябре 2019 года она стала гостьей шоу Ивана Урганта "Вечерний Ургант". В эфире Первого канала звезда рассказала о подробностях своей свадебной церемонии.