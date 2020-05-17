"Вопросы, касаемо человека на букву "П" - уже не ко мне": Муцениеце подтвердила, что развод в процессе

Фолловеры обсудили внешность актрисы, задали вопросы про ее карьеру и даже передали привет на латышском языке.

Муцениеце рассказала, что скоро выйдет новый выпуск ее шоу "Честный развод". Агата ответила на обвинения в пиаре на разводе. Она объяснила, что хочет помогать женщинам, которые оказались в тяжелой ситуации из-за развода.

Не обошлось и без вопросов про Павла Прилучного и продолжение сериала "Мажор".

"Все вопросы, касаемо молодого человека на букву "П" - уже не ко мне", - сказала актриса.

Она также отметила, что развод в процессе, все движется вперед.

"Ничего нет, кроме адового резонанса в обществе. Из-за эмоций мы это не можем сделать красиво и по образцу", - сказала она Банщиковой.

Муцениеце подчеркнула, что у них с Павлом и до этого отношения были "итальянскими", а тут развод.

"Мы давно не ладим. Объявили о разводе до карантина, и все хуже стало... Все закрыто, суд закрыт... Нотариусы не работают", - сетует актриса.

Она подчеркнула, что примирение с Прилучным невозможно.

"Я европейских нравов и не вижу ничего в разводе... Нельзя сохранять брак ради детей", - сказала женщина.

Ранее Агата Муцениеце обратилась к СМИ по поводу заработка на разводе.