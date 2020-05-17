"Вопросы, касаемо человека на букву "П" - уже не ко мне": Муцениеце подтвердила, что развод в процессе
В пятницу, 15 мая, латвийская актриса Агата Муцениеце провела прямой эфир с актрисой Анной Банщиковой. Кроме беседы она ответила и на вопросы подписчиков.
Фолловеры обсудили внешность актрисы, задали вопросы про ее карьеру и даже передали привет на латышском языке.
Муцениеце рассказала, что скоро выйдет новый выпуск ее шоу "Честный развод". Агата ответила на обвинения в пиаре на разводе. Она объяснила, что хочет помогать женщинам, которые оказались в тяжелой ситуации из-за развода.
Не обошлось и без вопросов про Павла Прилучного и продолжение сериала "Мажор".
"Все вопросы, касаемо молодого человека на букву "П" - уже не ко мне", - сказала актриса.
Она также отметила, что развод в процессе, все движется вперед.
"Ничего нет, кроме адового резонанса в обществе. Из-за эмоций мы это не можем сделать красиво и по образцу", - сказала она Банщиковой.
Муцениеце подчеркнула, что у них с Павлом и до этого отношения были "итальянскими", а тут развод.
"Мы давно не ладим. Объявили о разводе до карантина, и все хуже стало... Все закрыто, суд закрыт... Нотариусы не работают", - сетует актриса.
Она подчеркнула, что примирение с Прилучным невозможно.
"Я европейских нравов и не вижу ничего в разводе... Нельзя сохранять брак ради детей", - сказала женщина.
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