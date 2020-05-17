Вс, 17.05.2020
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На каждого по 30 секунд: как прошел онлайн-концерт "Евровидения" с участием победителей прошлых лет
Видео

"Евровидение-2020"

ФОТО: скриншот видео

В субботу, 16 мая, впервые в истории международного вокального конкурса "Евровидение" вместо соревнования состоялся онлайн-концерт Europe Shine A Light. 

В дистанционном шоу приняли участие музыканты, которые в этом году должны были приехать в Нидерланды, а также победители и участники прошлых лет.

Концерт транслировался на официальном YouTube-канале конкурса. 

В основной программе вечера были клипы конкурсантов и их докарантинные выступления – примерно 30 секунд на каждого участника. Показали полные выступления тех, кто побеждал ранее.

Little Big в эфире были показаны с акустической версией Uno. Илья Прусикин с гитарой, а и Софья Таюрская с синтезатором.

Галерея: Little Big в Риге 

Был показан фрагмент клипа  латвийской певицы Саманты Тины и ее обращение к зрителям. 

Галерея: Саманта Тина

В завершении прозвучала песня Love Shine a Light, с которой в 1997 году победила группа Katrina and the Waves.

Видео: Запись концерта Europe Shine A Light

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