"Не справился с управлением и перевернулся": рижанин снял клип, все чуть не закончилось трагедией

Латвийский певец и композитор Денис Мельник представил новое видео на песню "Далеко". Автором музыки стал сам певец, текст написан его давним творческим партнером Глебом Пупковым (STH).
Над видео работала целая международная команда.
Режиссером клипа стал Filip Flick и креативная команда Heaven67, возглавляемая Маликой Свястинс. Роль главной героини истории исполнила Росина Панчева.
В работе над песней принял участие российский продюсер Валентин Тевянский. Он отвечал за микс песни.
Тевянский работал раньше с Григорием Лепсом - песни "Вьюга", "Лабиринт", "Озеро надежды" и многие другие.
"Эта песня о сложных взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. О том, что иногда стоит отбросить гордость и пойти навстречу. Не всегда все понятно на первый взгляд. Порой стоит сделать паузу и задуматься, что каждый имеет право на ошибку", - говорит Денис Мельник.
Съемки проходили в декабре 2019 года в Риге. Оказалось, что исполнитель чудом избежал трагедии.
"Было довольно морозно, но нас это не пугало...
Впрочем, не обошлось без неприятностей: после многочисленных дублей, связанных с кадрами аварии, я не справился с управлением и перевернулся на автомобиле Mercedes GL. К счастью, никто не пострадал", - признался Денис в разговоре с RUS.TVNET.
Денис Мельник - рижский музыкант и исполнитель. Работает не только в жанре популярной музыки, но и является гитаристом метал-коллективов TRENDKILL METHOD и MāRA,а также совладельцем продюсерского центра LOCO Music. Принимал участие в шоу Х Faktor в Украине, полуфиналист.
Видео: Денис Мельник - "Далеко"
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!