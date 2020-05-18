"Не справился с управлением и перевернулся": рижанин снял клип, все чуть не закончилось трагедией

Над видео работала целая международная команда.

Режиссером клипа стал Filip Flick и креативная команда Heaven67, возглавляемая Маликой Свястинс. Роль главной героини истории исполнила Росина Панчева.

Росина Панчева ФОТО: скриншот видео

В работе над песней принял участие российский продюсер Валентин Тевянский. Он отвечал за микс песни.

Тевянский работал раньше с Григорием Лепсом - песни "Вьюга", "Лабиринт", "Озеро надежды" и многие другие.

"Эта песня о сложных взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. О том, что иногда стоит отбросить гордость и пойти навстречу. Не всегда все понятно на первый взгляд. Порой стоит сделать паузу и задуматься, что каждый имеет право на ошибку", - говорит Денис Мельник.

Съемки проходили в декабре 2019 года в Риге. Оказалось, что исполнитель чудом избежал трагедии.

"Было довольно морозно, но нас это не пугало...

Впрочем, не обошлось без неприятностей: после многочисленных дублей, связанных с кадрами аварии, я не справился с управлением и перевернулся на автомобиле Mercedes GL. К счастью, никто не пострадал", - признался Денис в разговоре с RUS.TVNET.

Денис Мельник - рижский музыкант и исполнитель. Работает не только в жанре популярной музыки, но и является гитаристом метал-коллективов TRENDKILL METHOD и MāRA,а также совладельцем продюсерского центра LOCO Music. Принимал участие в шоу Х Faktor в Украине, полуфиналист.

Видео: Денис Мельник - "Далеко"