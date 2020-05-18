"Это происходит по ночам": Лолита сделала признание о новых отношениях

Популярная исполнительница Лолита Милявская развелась с последним супругом Дмитрием Ивановым. Певица не скрывает,что у нее есть новые отношения, а ее новый избранник - человек влиятельный. Об этом она призналась в эфире программы "Ты не поверишь".
Лолита объяснила, что сейчас они не вместе по причине карантина. Тем не менее переезжать к мужчине Лолита не собирается. Впрочем, как и он к ней.
"Общаемся очень много по телефону. Это происходит по ночам. Когда есть возможность, то, конечно, мы вместе. Ничего в этом такого нет, я просто очень люблю свою квартиру. Он тоже самодостаточный человек, поэтому мы периодически устраиваем посиделки друг у друга", - объяснила она.
Милявская положительно относится к институту брака, но сейчас она замуж не спешит. Ей нравятся те отношения, в которых она сейчас состоит, а семья - это обязательства. По словам Лолиты, она к этому не готова.
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