Пн, 18.05.2020
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"Это происходит по ночам": Лолита сделала признание о новых отношениях

Лолита

ФОТО: скриншот видео

Популярная исполнительница Лолита Милявская развелась с последним супругом Дмитрием Ивановым. Певица не скрывает,что у нее есть новые отношения, а ее новый избранник - человек влиятельный. Об этом она призналась в эфире программы "Ты не поверишь". 

Лолита объяснила, что сейчас они не вместе по причине карантина. Тем не менее переезжать к мужчине Лолита не собирается. Впрочем, как и он к ней. 

"Общаемся очень много по телефону. Это происходит по ночам. Когда есть возможность, то, конечно, мы вместе. Ничего в этом такого нет, я просто очень люблю свою квартиру. Он тоже самодостаточный человек, поэтому мы периодически устраиваем посиделки друг у друга", - объяснила она. 

Милявская положительно относится к институту брака, но сейчас она замуж не спешит. Ей нравятся те отношения, в которых она сейчас состоит, а семья - это обязательства. По словам Лолиты, она к этому не готова. 

Ранее певица рассказала о своей интимной жизни: "В моем возрасте уже не отказывают".

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