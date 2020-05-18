"Это происходит по ночам": Лолита сделала признание о новых отношениях

"Общаемся очень много по телефону. Это происходит по ночам. Когда есть возможность, то, конечно, мы вместе. Ничего в этом такого нет, я просто очень люблю свою квартиру. Он тоже самодостаточный человек, поэтому мы периодически устраиваем посиделки друг у друга", - объяснила она.