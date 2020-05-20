Игорь Крутой поделился редкими откровениями о Вайкуле и Паулсе

Совместный альбом Крутого и Вайкуле "Латинский квартал" вышел в 1998 году, записывали его в Нью-Йорке.

"Процесс записи происходил крайне напряженно и медленно, пока мы с Андреем (мужем Лаймы) не поняли истинную причину происходящего... Оказывается, Лайма худела, причем настолько агрессивно, что начала таять на глазах", - написал Крутой.

По его словам, все похудение закончилось после того, как муж Лаймы Андрей Латковский строго сказал:"Кушать!".

"Начался нормальный творческий процесс, в котором был кайф от совместного музицирования, поиск правильных интонаций, отбор песен... Находящийся в Москве поэт Витя Пеленягрэ правил, менял, дописывал всё, о чём мы его просили… Параллельно снимали клип на песню "Акапулько", - поделился воспоминаниями Крутой.

Спустя несколько лет Крутой вместе с Раймондом Паулсом организовал конкурс молодых исполнителей "Новая волна".

Музыканты каждое лето "тусовались и музицировали в юрмальском доме Лаймы". Еще через несколько лет внучка Паулса - Моника, попросила Крутого и Вайкуле стать ее крестными.

"В то утро, когда проходил обряд крещения, дождь лил как из ведра, хор пел духовную музыку Р. Паулса и все... плакали, настолько полон эмоциями был этот момент... Моника в этом году окончила Школу Кино в Лос-Анджелесе, уже встречается с парнем, с которым хочет меня познакомить, и мы с ней на связи постоянно", - написал Крутой.

Он отмечает, что с Вайкуле, после ухода "Новой Волны" из Юрмалы отношения складывались по-разному, но

"очень много классного и кайфового мы пережили, включая наш совместный альбом "Латинский квартал".

Как уже сообщал RUS.TVNET, в феврале 2020 года Крутой рассказал, что не общается с Вайкуле. Конфликта как такового нет, но по его мнению, Лайма, устроив публичную пикировку, по отношению к нему повела себя не совсем этично. Крутой сделал вывод, что им лучше не общаться.

Видео: "Латинский квартал" Лаймы Вайкуле, 1998 год