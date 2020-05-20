Агата Муцениеце рассказала, что считает основой счастливого брака

На вопрос Сухаревой о секретах счастливого брака Муцениеце ответила, что она не тот человек, у которого стоит просить такие советы. Однако она полагает, что одна из основ счастливой совместной жизни - уважение чужих интересов. Сухарева привела пример: "То есть если мужчина хочет поехать с друзьями на охоту, то не надо ему препятствовать?". Агата ответила утвердительно.

Прямой эфир Сухаревой и Муцениеце прошел в неформальной обстановке, Агата неоднократно говорила, что не причесывала волосы, а Сухарева пила шампанское.

В пятницу, 15 мая, латвийская актриса Агата Муцениеце провела еще один прямой эфир - с актрисой Анной Банщиковой. Помимо беседы она ответила и на вопросы подписчиков. Не обошлось и без вопросов о Прилучном.

"Все вопросы касаемо молодого человека на букву "П" - уже не ко мне", - сказала актриса.

Она также отметила, что развод в процессе, все движется вперед.

В 2009 году Агата Муцениеце и Павел Прилучный познакомились на съемочной площадке сериала "Закрытая школа". Через два года они поженились, в 2013 году у них родился сын Тимофей, а в 2016-м появилась на свет дочка Мия.