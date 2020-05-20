В женском приюте в Риге число заболевших Covid-19 увеличилось до 13. Объявлен карантин

В затронутом Covid-19 женском отделении Рижского приюта на ул. Эйженияс, 1E, объявлен карантин, свидетельствует опубликованное в официальном издании Latvijas Vēstnesis распоряжение министра здравоохранения Илзе Винькеле.
17 мая сообщалось о том, что тест на Covid-19 положителен у шести постоялиц женского отделения Рижского приюта, однако сейчас он обнаружен уже у 12 постоялиц приюта и одного работника.
Как подчеркивается в распоряжении министра, принимая во внимание особенности работы указанного приюта, нестабильный поток постояльцев и их принадлежность к группе социального риска, в учреждении будет объявлен карантин.
Согласно распоряжению, приют будет запрещено покидать постояльцам, которые находились там в период с 5 мая до объявления карантина. Приют смогут покинуть лица, которым лечащий врач разрешит прервать самоизоляцию или у которых закончится период самоизоляции.
Распоряжение министра вступит в силу 21 мая.
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