В женском приюте в Риге число заболевших Covid-19 увеличилось до 13. Объявлен карантин

17 мая сообщалось о том, что тест на Covid-19 положителен у шести постоялиц женского отделения Рижского приюта, однако сейчас он обнаружен уже у 12 постоялиц приюта и одного работника.

Как подчеркивается в распоряжении министра, принимая во внимание особенности работы указанного приюта, нестабильный поток постояльцев и их принадлежность к группе социального риска, в учреждении будет объявлен карантин.

Согласно распоряжению, приют будет запрещено покидать постояльцам, которые находились там в период с 5 мая до объявления карантина. Приют смогут покинуть лица, которым лечащий врач разрешит прервать самоизоляцию или у которых закончится период самоизоляции.

Распоряжение министра вступит в силу 21 мая.