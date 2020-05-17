Covid-19 в еще одном рижском приюте, на этот раз - в женском

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), в субботу позитивный тест на Covid-19 был у 11 человек, в том числе у шести человек из женского отделения Рижского приюта на ул. Эйженияс.

Брице рассказала, что всего в приюте около 60 женщин, и анализ на Covid-19 был сделан всем. В настоящее время источник заражения неизвестен.

Все шесть зараженных женщин изолированы в отдельном крыле здания с отдельным входом и выходом. Карантин в приюте на ул. Эйженияс не объявлен, но территорию круглосуточно охраняет муниципальная полиция.