Covid-19 в еще одном рижском приюте, на этот раз - в женском

У зараженных Covid-19 женщин в Рижском приюте на ул. Эйженияс инфекция протекает бессимптомно, зараженные изолированы от остальных живущих в приюте, сообщила агентству LETA представитель департамента благосостояния Рижской думы Лита Брице.
По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), в субботу позитивный тест на Covid-19 был у 11 человек, в том числе у шести человек из женского отделения Рижского приюта на ул. Эйженияс.
Брице рассказала, что всего в приюте около 60 женщин, и анализ на Covid-19 был сделан всем. В настоящее время источник заражения неизвестен.
Все шесть зараженных женщин изолированы в отдельном крыле здания с отдельным входом и выходом. Карантин в приюте на ул. Эйженияс не объявлен, но территорию круглосуточно охраняет муниципальная полиция.
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