Рига: в одном приюте карантин снят, в другом - введен

С понедельника приют было разрешено покинуть лицам, получившим разрешение лечащего врача, а также лицам, для которых закончился срок самоизоляции.

Отделение оставшихся в приюте лиц от других постояльцев способны обеспечить ответственные лица приюта в сотрудничестве с департаментом благосостояния Рижской думы и полицией.

Принимая во внимание все это, с четверга карантин в приюте отменен.

Как сообщалось, в данном учреждении заболел по меньшей мере 31 человек, поэтому в приюте был объявлен карантин. В изоляции оказались примерно 100 человек. Один из постояльцев приюта, инфицированный новым коронавирусом, скончался.

В то же время с четверга объявлен карантин в затронутом Covid-19 женском отделении Рижского приюта на ул. Эйженияс, 1E, где заболели по меньшей мере 12 клиентов и один работник.