Чт, 21.05.2020
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  • Дарья Мороз о Табакове: "Он всегда был для меня важным ориентиром - так же, как и для Кости"

Дарья Мороз о Табакове: "Он всегда был для меня важным ориентиром - так же, как и для Кости"

Дарья Мороз

ФОТО: Пресс-фото

Российская актриса Дарья Мороз дала интервью, в котором объяснила, что для нее значил Олег Павлович Табаков. Артистка указала, что она не могла долго примириться с его смертью. Об этом пишет StarHit.ru.

Дарья объяснила причины, почему решила уйти из родного театра МХТ имени Чехова.

"Когда Олега Павловича Табакова не стало, а Константин Богомолов ушел из театра, для меня что-то безвозвратно умерло, и это никак не относится к тому, как сейчас существует МХТ", -  сказала актриса.

Мороз рассказала, что проработала при Олеге Павловиче, к которому всегда относилась как к очень близкому и родному человеку. Он ей доверял, хотя Дарья была еще совсем юной. 

"Даже когда сомневался, способна ли я в своем 24-летнем возрасте сыграть Настену в "Живи и помни" по Валентину Распутину, разрешил мне попробовать", - вспоминает она. 

Она не может выразить до конца всех слов, которые хотела бы сказать о Табакове.

"Он всегда был для меня каким-то очень важным ориентиром - так же, как и для Кости", - добавила Мороз. 

Ранее Дарья Мороз ответила на вопрос о личной жизни после развода с Богомоловым

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