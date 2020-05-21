Дарья Мороз о Табакове: "Он всегда был для меня важным ориентиром - так же, как и для Кости"

Российская актриса Дарья Мороз дала интервью, в котором объяснила, что для нее значил Олег Павлович Табаков. Артистка указала, что она не могла долго примириться с его смертью. Об этом пишет StarHit.ru.
Дарья объяснила причины, почему решила уйти из родного театра МХТ имени Чехова.
"Когда Олега Павловича Табакова не стало, а Константин Богомолов ушел из театра, для меня что-то безвозвратно умерло, и это никак не относится к тому, как сейчас существует МХТ", - сказала актриса.
Мороз рассказала, что проработала при Олеге Павловиче, к которому всегда относилась как к очень близкому и родному человеку. Он ей доверял, хотя Дарья была еще совсем юной.
"Даже когда сомневался, способна ли я в своем 24-летнем возрасте сыграть Настену в "Живи и помни" по Валентину Распутину, разрешил мне попробовать", - вспоминает она.
Она не может выразить до конца всех слов, которые хотела бы сказать о Табакове.
"Он всегда был для меня каким-то очень важным ориентиром - так же, как и для Кости", - добавила Мороз.