Чт, 21.05.2020
На ее день рождения пришел почти весь класс, такой шумной компанией за пределами школы они больше не собирались и не соберутся минимум до осени. Александр Овсянников, журналист TVNET

Большая редкость: в Балтийском море замечены дельфины

Иллюстративное фото

ФОТО: Pexels

Стайку из трех бутылконосых дельфинов увидели в море недалеко от города Турку (Финляндия). Об этом пишет Rus.Postimees.

В Архипелаговом море (часть Балтийского моря между Ботническим и Финским заливами в пределах территориальных вод Финляндии) вблизи финского города Турку замечены крайне редкие для финских вод гости - афалины или бутылконосые дельфины (tursiops truncatus).

В среду стаю из трех особей заметили у острова Кемиёнсаари. Их увидел и сфотографировал местный лодочник.

ФОТО: yle.fi 

Олли Лойса из университета прикладных наук Турку определил, что на снимках именно афалины. Ранее этот вид дельфинов встречали в акватории Финляндии лишь дважды, в 1905 и 1953 году.

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