Большая редкость: в Балтийском море замечены дельфины

В Архипелаговом море (часть Балтийского моря между Ботническим и Финским заливами в пределах территориальных вод Финляндии) вблизи финского города Турку замечены крайне редкие для финских вод гости - афалины или бутылконосые дельфины (tursiops truncatus).

В среду стаю из трех особей заметили у острова Кемиёнсаари. Их увидел и сфотографировал местный лодочник.

ФОТО: yle.fi

Олли Лойса из университета прикладных наук Турку определил, что на снимках именно афалины. Ранее этот вид дельфинов встречали в акватории Финляндии лишь дважды, в 1905 и 1953 году.