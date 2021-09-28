Короткая, но вдумчивая прогулка по Аудрини - деревне, которую в 1942 году сровняли с землей нацисты, в результате чего погибло более 200 ее жителей. Воздух и земля здесь пропитаны кровью.

На стене Дома культуры установлена ​​мемориальная доска в память о жертвах фашизма, а на стене почтового отделения можно прочитать имена 30 публично расстрелянных мужчин из Аудрини. Нереальное ощущение. Представьте, что вы сидите дома, когда вас внезапно хватают, сажают за решетку, возможно, пытают и так далее, а потом отвозят на рыночную площадь в Резекне и публично расстреливают. И все это только потому, что ваша соседка по деревне Анисья Глушнева спрятала своего сына-красноармейца.

У Анисьи Глушневой, конечно, были планы. Страшно даже представить, как ее пытали, чтобы узнать местонахождение беглого сына. Он же вместе с товарищами сформировал партизанское движение сопротивления и убил не одного полицая. 31 декабря красноармейцев удалось схватить и расстрелять. После этого можно было планировать суровое наказание за такой беспредел.

Что может быть более впечатляющим и "поучительным", чем расстрелять всех 200 с лишним жителей Аудрини и сровнять деревню с землей? Настоящий показательный процесс, так сказать. Самое страшное, вероятно, что в карательной акции участвовала целая группа прилежных местных коллаборационистов. Изучая источники, нигде нельзя найти приказ расстрелять всех местных жителей - только сжечь деревню и расстрелять 30 деревенских мужчин. Историки говорят, что это была попытка местного начальства угодить власти. Уму непостижимо.