Пт, 22.05.2020
Мое фото 11 марта, за день до ЧС. Я купила костюм, который некуда надевать. Он так и не пришел в офис. Эрика Сташкевич, журналист TVNET
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Звезды
  • "Как в помойке копаться": представитель Муцениеце рассказала об отношениях актрисы с Прилучным

"Как в помойке копаться": представитель Муцениеце рассказала об отношениях актрисы с Прилучным

Агата Муцениеце и Павел Прилучный

ФОТО: https://www.instagram.com/agataagata/?hl=en

Пиар-директор латвийской актрисы Агаты Муцениеце Мириам Андреевская призвала не верить тому, что публикуется в СМИ. Она отметила, что у бывших супругов отношения полны взаимного уважения. Об этом пишет Womanhit.ru.

"Все это бред, как можно читать и всерьез воспринимать желтую прессу. Это как в помойке копаться и есть что-то тухлое!" - сказала она. 

Представитель актрисы порекомендовала следить за соцсетями Прилучного и Муцениеце. Там можно увидеть, как дети не прекращают общение с каждым из родителей. 

"Агата и Павел полны уважения по отношению друг к друг, их навсегда связывают дети и прекрасно прожитые годы", - подчеркнула пиар-директор.  

Ранее актриса уже подтвердила, что развод пары в процессе.  

Напомним, в конце февраля как гром среди ясного неба грянула новость, что одна из самых красивых пар российского шоу-бизнеса - Агата Муцениеце и Павел Прилучный - разводится. 

Актеры познакомились на съемках популярного телесериала "Закрытая школа" в 2010 году и уже спустя год сыграли тайную свадьбу. В браке у них родились двое детей - дочь Мия и сын Тимофей. 

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ