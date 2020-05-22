"Как в помойке копаться": представитель Муцениеце рассказала об отношениях актрисы с Прилучным

"Все это бред, как можно читать и всерьез воспринимать желтую прессу. Это как в помойке копаться и есть что-то тухлое!" - сказала она.

Представитель актрисы порекомендовала следить за соцсетями Прилучного и Муцениеце. Там можно увидеть, как дети не прекращают общение с каждым из родителей.

"Агата и Павел полны уважения по отношению друг к друг, их навсегда связывают дети и прекрасно прожитые годы", - подчеркнула пиар-директор.

Ранее актриса уже подтвердила, что развод пары в процессе.

Напомним, в конце февраля как гром среди ясного неба грянула новость, что одна из самых красивых пар российского шоу-бизнеса - Агата Муцениеце и Павел Прилучный - разводится.

Актеры познакомились на съемках популярного телесериала "Закрытая школа" в 2010 году и уже спустя год сыграли тайную свадьбу. В браке у них родились двое детей - дочь Мия и сын Тимофей.