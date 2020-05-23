Сб, 23.05.2020
Я хочу, чтобы чиновники внимательнее относились к людям. Латвия - маленькая страна, тут и так немного людей, я - иностранка, хочу платить налоги, благоустраиваю дом, почему же не пойти мне навстречу, не дать информацию превентивно? Живущая в Латвии Раъно из Ташкента

Видео ⟩ Венсан Кассель попал в ДТП

Венсан Кассель

ФОТО: https://www.instagram.com/vincentcassel/?hl=en

53-летний французский актер Венсан Кассель попал в аварию и получил травму головы. Об этом пишет Paris Match.

Авария произошла во время недавней поездки на скутере по деревне Арбонна на юго-западе Франции. Неожиданно во время езды актера "подрезал" автомобиль.

Кассель был госпитализирован. У него оказалась травма головы.

Позже артист разместил в соцсетях обращение к поклонникам, в котором поблагодарил за заботу и сказал, что с ним все будет хорошо. 

"Никогда не бодайтесь носорогом", - посоветовал актер фолловерам.

Было видно, что у актера повязка на голове. О том, сколько времени артист проведет в больнице не сообщалось. 

Несчастный случай произошел недалеко от дома артиста. Напомним, Кассель живет неподалеку от Биаррица вместе с 23-летней женой Тиной Кунаки и их годовалой дочерью Амазони.

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