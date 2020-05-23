Видео ⟩ Венсан Кассель попал в ДТП

Авария произошла во время недавней поездки на скутере по деревне Арбонна на юго-западе Франции. Неожиданно во время езды актера "подрезал" автомобиль.

Кассель был госпитализирован. У него оказалась травма головы.

Позже артист разместил в соцсетях обращение к поклонникам, в котором поблагодарил за заботу и сказал, что с ним все будет хорошо.

"Никогда не бодайтесь носорогом", - посоветовал актер фолловерам.

Было видно, что у актера повязка на голове. О том, сколько времени артист проведет в больнице не сообщалось.

Несчастный случай произошел недалеко от дома артиста. Напомним, Кассель живет неподалеку от Биаррица вместе с 23-летней женой Тиной Кунаки и их годовалой дочерью Амазони.