Видео ⟩ Венсан Кассель попал в ДТП

53-летний французский актер Венсан Кассель попал в аварию и получил травму головы. Об этом пишет Paris Match.
Авария произошла во время недавней поездки на скутере по деревне Арбонна на юго-западе Франции. Неожиданно во время езды актера "подрезал" автомобиль.
Кассель был госпитализирован. У него оказалась травма головы.
Позже артист разместил в соцсетях обращение к поклонникам, в котором поблагодарил за заботу и сказал, что с ним все будет хорошо.
"Никогда не бодайтесь носорогом", - посоветовал актер фолловерам.
Было видно, что у актера повязка на голове. О том, сколько времени артист проведет в больнице не сообщалось.
Несчастный случай произошел недалеко от дома артиста. Напомним, Кассель живет неподалеку от Биаррица вместе с 23-летней женой Тиной Кунаки и их годовалой дочерью Амазони.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!