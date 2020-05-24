Ким Чен Ын за последние полгода три раза пропадал на три недели

Трехнедельное отсутствие прервалось - глава КНДР Ким Чен Ын провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), сообщает РБК со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В ходе совещания обсуждались "насущные требования по дальнейшему укреплению сил национальной обороны и сдерживанию войны средствами внутренней и внешней политики", сообщает ЦТАК.

В ходе заседания его участники предложили новую стратегию для усиления ядерного сдерживания, сообщает агентство. В чем именно она заключается, не уточняется.

ЦТАК пишет, что "были рассмотрены важнейшие меры по значительному повышению огневой ударной мощи средств артиллерии Корейской народной армии". По результатам совещания Ким Чен Ын семь документов, среди которых были приказы о реорганизации структуры военного командования.

Три недели не видели Ким Чен Ына в январе, а потом в апреле - тогда на его отсутствие обратил внимание вообще весь мир. А в "майскую пропажу" первыми переполошились власти Южной Кореи.

Причины, по которым Ким Чен Ын в январе на три недели пропал из виду, южнокорейские, американские и японские СМИ связывали это с плохим самочувствием Ким Чен Ына на фоне перенесенной им операции.

Позднее разведка Южной Кореи заявила, что данные об операции не подтверждены. По данным спецслужб, лидер КНДР мог долго избегать публичности по причине работы над внутренними вопросами, которые в том числе касаются пандемии коронавируса.