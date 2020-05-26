"Мне не нужен хайп": Самойлова ответила на ряд публикаций в СМИ

"После этого фото многие подумали, что мы помирились. Хочу немного прояснить ситуацию", - начала свое объяснение Самойлова.

Она указала, что вокруг ее семьи невыносимо много абсолютно разной и непроверенной информации. Оксана подчеркнула, что она по-прежнему не собирается давать никаких интервью, а ее страница - это единственный источник, где написана правда.

"Я очень много лет веду свой Instagram честно, и с большим уважением к своим подписчикам. Когда ты столько лет ведешь открытый блог о себе, очень сложно и как-то не честно резко начать умалчивать 50 процентов происходящего", - пояснила модель.

И хотя она понимает, что ей не надо ни перед кем отчитываться, но она желает продолжать быть честной.

"Мне не нужен хайп. Те, кто давно на меня подписан, это знают", - указала Самойлова.

Бизнес-леди пояснила, что публикации в СМИ о продаже дома - это ложь. Семья никогда не собиралась продавать свою недвижимость. Если говорить об ее отношениях с Джиганом, то сейчас "действительно идет бракоразводный процесс".

"Живем мы пока вместе. Мы по-прежнему любящие мама и папа для своих детей", - написала женщина.

Оксана объяснила, что она не страдает и не мучается. У нее нет депрессии и злобы.

"Мне просто все равно. Общаемся мы отлично. С этим проблем у нас за 10 лет не было и сейчас нет. Все остальное под очень большим вопросом", - подытожила Самойлова.

Напомним, что скандал в семье рэпера начался после выписки Оксаны из роддома. Джиган стал появляться в сторис в неадекватном состоянии, а чуть позже он был помещен в рехаб. Семья вернулась в Россию, а после этого Самойлова подала на развод.