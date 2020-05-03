Бизнес-леди и модель Оксана Самойлова - больше чем просто жена Джигана

Оксана Самойлова - красавица и бизнес-леди

На первый взгляд может показаться, что Оксана известна как жена Джигана, но это не так. Самойлова всегда развивалась как самостоятельная личность. Красавица стала одной из первых российских Insta-мам.

Мало кому известно, но она является соавтором мобильного фитнес-приложения Fit For You и совладелицей брендов одежды.

Оксана родом из Ухты. Она росла в обычной семье и уже с пяти лет проявляла самостоятельность. Занималась танцами и играла в театральной студии. После школы поступила в вуз на специальность "связь с общественностью", но после 3-го курса уехала покорять Москву.

Оксана снималась для журнала Maxim. Позже вместе с подругой Мирославой Шведовой запустила бренд MiraSezar, специализировавшийся на изысканных вечерних и коктейльных платьях, нижнем белье и домашней одежде.

В 2018 году Оксана открыла магазины марки I am special, в которых стала полновластной хозяйкой. Здесь продается одежда "для юных леди в возрасте от 3 до 15 лет". Девочки, уверена Самойлова, тоже должны выглядеть элегантно.

Правда, недавно прозвучала новость, что Оксана закрыла свой магазин.

В Интернете можно найти информацию о том, что у Самойловой есть еще две сферы бизнеса, в которых она занята - косметологическая клиника El'Cosmo и агентство по подбору персонала Family 1.

О процедурах в салоне Самойлова говорила не раз, а также о том, что сама к ним прибегает. Агенство же идеально для тех родителей, которые не могут найти нянечку.

Брак с Джиганом, рождение детей и развод

С рэпером красавица познакомилась случайно в ночном клубе. Оксана родила Джигану четырех детей - дочерей Ариелу, Лею, Майю и сына Давида.

Первая дочь Ариела появилась на свет еще до официальной свадьбы, которая состоялась 12 декабря 2012 года.

В многочисленных интервью Оксана признавалась, что отдала лидерство в браке мужу. Она не посещала общественные места без Джигана, во всем уступала супругу и старалась сохранять доверие и мир в семье.

Их брак казался идеальным. Было видно, как Джиган любит своих девочек (еще до рождения сына) и всячески балует их. К примеру, он подарил Оксане роскошный Bentley.