Бизнес-леди и модель Оксана Самойлова - больше чем просто жена Джигана
27 апреля свой день рождения отметила супруга рэпера Джигана (наст. имя - Денис Устименко-Вайнштейн) Оксана Самойлова. В рамках рубрики "Звезда недели" рассказываем, что известно об этой красавице.
Оксана Самойлова - красавица и бизнес-леди
На первый взгляд может показаться, что Оксана известна как жена Джигана, но это не так. Самойлова всегда развивалась как самостоятельная личность. Красавица стала одной из первых российских Insta-мам.
Мало кому известно, но она является соавтором мобильного фитнес-приложения Fit For You и совладелицей брендов одежды.
Оксана родом из Ухты. Она росла в обычной семье и уже с пяти лет проявляла самостоятельность. Занималась танцами и играла в театральной студии. После школы поступила в вуз на специальность "связь с общественностью", но после 3-го курса уехала покорять Москву.
Оксана снималась для журнала Maxim. Позже вместе с подругой Мирославой Шведовой запустила бренд MiraSezar, специализировавшийся на изысканных вечерних и коктейльных платьях, нижнем белье и домашней одежде.
В 2018 году Оксана открыла магазины марки I am special, в которых стала полновластной хозяйкой. Здесь продается одежда "для юных леди в возрасте от 3 до 15 лет". Девочки, уверена Самойлова, тоже должны выглядеть элегантно.
Правда, недавно прозвучала новость, что Оксана закрыла свой магазин.
В Интернете можно найти информацию о том, что у Самойловой есть еще две сферы бизнеса, в которых она занята - косметологическая клиника El'Cosmo и агентство по подбору персонала Family 1.
О процедурах в салоне Самойлова говорила не раз, а также о том, что сама к ним прибегает. Агенство же идеально для тех родителей, которые не могут найти нянечку.
Брак с Джиганом, рождение детей и развод
С рэпером красавица познакомилась случайно в ночном клубе. Оксана родила Джигану четырех детей - дочерей Ариелу, Лею, Майю и сына Давида.
Первая дочь Ариела появилась на свет еще до официальной свадьбы, которая состоялась 12 декабря 2012 года.
В многочисленных интервью Оксана признавалась, что отдала лидерство в браке мужу. Она не посещала общественные места без Джигана, во всем уступала супругу и старалась сохранять доверие и мир в семье.
Их брак казался идеальным. Было видно, как Джиган любит своих девочек (еще до рождения сына) и всячески балует их. К примеру, он подарил Оксане роскошный Bentley.
Четвертого ребенка Самойлова родила в Майами, куда семейство должно было перебраться на длительный срок. Там Оксана и Джиган жили в большом и светлом доме. В России у супругов также роскошный особняк на Новорижском шоссе с потрясающим видом из панорамных окон.
В марте 2020 года иллюзии об идеальной жизни звездного семейства стали разрушаться. Началось все с непонятных видеороликов, которыми стал делиться в соцсетях Джиган. Позже стало известно, что рэпер помещен в рехаб. В свете всего происходящего Оксана стойко держалась, даже когда супруг публиковал странные ролики из клиники. Нервы Самойловой выдержали даже после того, как в Сети появилось видео Джигана в компании неизвестной стриптизерши.
Красавица не комментировала происходящее и транслировала на своей Instagram-странице красивые картинки из жизни многодетной мамы.
Оксана Самойлова до последнего защищала мужа и пыталась ему помочь. Она опровергала любые предположения о том, что Джиган мог когда-либо поднять на нее руку.
Но 31 марта 2020 года - словно гром среди ясного неба! - она разместила на Instagram-странице полный переживаний пост. Бизнес-леди объяснила, что у нее закончилось терпение и она подает на развод.
"Все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны, а я просто жила и верила ему... Все, что он сделал с собой и с нашей семьей - это его ответственность, только его", - подчеркнула Самойлова.
Хотя если верить последним сторис Джигана, Оксана вновь забрала его из клиники и он сейчас дома. Официальных заявлений пока никто не делал.
Внешность и идеальная фигура
Оксана Самойлова является примером для миллионов женщин. Она всегда в идеальной форме, даже после родов. Модель перенесла три кесарева сечения, но почти сразу после них показала подписчикам идеальный живот, на котором нет шрамов.
Если посмотреть на внешность звезды, то она всегда идеальна - с макияжем и укладкой. Конечно, Оксана прибегала к коррекции, но не любит об этом говорить. Не обошлось и без пластики, Самойлова признавалась, что увеличила грудь.
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