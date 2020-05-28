Ее назвали самой красивой женщиной в мире: кто такая Белла Хадид?

Как часто вы видели заголовки о "самой красивой женщине мира"? Наверно, настал тот момент, когда нужно узнать, кто же она. А она - Белла Хадид.

В октябре 2019 года внешность супермодели была признана идеальной, и она стала обладательницей звания "самой красивой женщины мира". Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо девушки с правилом золотого сечения. Выяснилось, что ее пропорции на 94,35% близки к идеалу. С этого момента во многих заголовках СМИ нередко фигурирует ее звание - "самая красивая женщина", а имя - Белла Хадид - реже.

Детство

Изабелла Хаир Хадид появилась на свет 9 октября 1996 года в Вашингтоне. Ее родители - телеведущая и экс-модель из Нидерландов Иоланда Хадид и американский мультимиллионер палестинского происхождения Мохамед Хадид. У Беллы также есть старшая сестра, модель Джиджи Хадид, и младший брат, Анвар Хадид.

Будучи подростком, Белла серьезно занималась конным спортом и думала выступать на Олимпийских играх 2016 года, однако состояние здоровья не позволило девушке продолжать тренировки.

За год до этого ей был поставлен диагноз - болезнь Лайма, вызванная укусом клеща.

Такой же болезнью страдают и ее мать с братом.

"Иногда я не могла встать с постели, была ужасно измотана. Это было самое трудное время в моей жизни", - признавалась модель. Сейчас Белла регулярно делает капельницы для улучшения своего состояния и борьбы с симптомами болезни.

Прежде чем выйти на подиум, некоторое время девушка поработала в кафе в Малибу, затем поступила в школу дизайна в Нью-Йорке и успешно окончила заведение. Одно из ее хобби - фотография.

Моделлинг

Ради карьеры модели Белла специально прибегла к услугам пластических хирургов, сделав в 16 лет ринопластику.

В свою очередь, карьера модели началась в августе 2014 года, когда Белла заключила контракт с IMG Models. За относительно недолгое время в модельном бизнесе девушка смогла достичь серьезных успехов. Например, она участвовала в показах коллекций Desigual, Tom Ford.

Уже в 2016-м Белла блистала на показах Chanel в компании старшей сестры Джиджи Хадид и подруги Кендалл Дженнер. Но одним из основных достижений девушки считается контракт с Victoria's Secret - знаменитой на весь мир компанией по производству женского нижнего белья.

23-летняя американка несколько раз получала награду "Модель года", а в 2016 году вошла в 50 лучших моделей мира. В списке Forbes заняла 9-е место в категории самых высокооплачиваемых звезд подиума, а по состоянию на 2020 год Белла Хадид представляет не один известный бренд, включая Dior и Bulgari.

Стоит отметить, что Белла стала первой моделью в истории журнала Vogue, побившей рекорд по количеству обложек за один месяц, украсив восемь сентябрьских изданий авторитетного журнала.

Личная жизнь

Личная жизнь модели никогда не стоит на месте. Девушка периодически публикует в Instagram снимки с отдыха и вечеринок.

Хадид открыто заявляет о том, что она поддерживает иммигрантов. В 2016 году она приняла участие в благотворительном аукционе в пользу беженцев, а в 2017-м - в акции протеста в Нью-Йорке в поддержку прав иммигрантов и мусульман.

"Мой отец был беженцем, когда впервые приехал в Америку. Он всегда был очень религиозным и молился с нами. Я горжусь тем, что я мусульманка",

- признавалась в одном интервью модель.

В биографии девушки есть и неприятный случай. В 2014 году Белла была задержана за вождение в нетрезвом виде. Ее лишили прав и привлекли к общественным работам, обязав посетить несколько занятий группы анонимных алкоголиков.

Белла так не хотела, чтобы ее сравнивали с сестрой, что перекрасила волосы в более темный цвет (сестры - натуральные блондинки). Но тут на замену пришло другое сравнение - с актрисой Дженнифер Лоуренс: у девушек похожий взгляд и одинаковая форма губ. Из-за сильной схожести их даже нередко называют двойниками. Но, к слову, самой Белле это сходство тоже не нравится.

(Ниже - фото Дженнифер Лоуренс)