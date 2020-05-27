Пелагея официально подала на развод с хоккеистом Иваном Телегиным

Издание StarHit.ru сообщило, что документы будут рассматриваться в суде, а это значит, что бывшим супругам предстоит раздела имущества и решение вопросов с алиментами. К слову, ранее певица сообщала, что не будет ничего делить с Иваном, потому что они уже обо всем договорились.

"Нет, мы ничего не делим. Да, Вань? У Ивана - его дом, его машина и его доходы. У меня - моя квартира, концерты, дочь. Все", - рассказывала Пелагея на вечеринке в честь дня рождения их с Иваном дочери Таисии.

Известно, что сейчас Иван Телегин находится на самоизоляции со своей новой избранницей, бизнесвумен Марией Гончар.

Вместе они живут в загородном доме хоккеиста, регулярно отправляются на прогулки с собакой, которую Иван в начале романа подарил Марии, и изредка делятся совместными селфи.

Пелагея, в свою очередь, сидит на карантине вместе с дочерью Таисией и время от времени радует подписчиков забавными роликами с участием девочки.

Напомним, что Пелагея и Иван Телегин были в браке три года, а в декабре 2019 года объявили о расставании.

Несмотря на то что в прессе сразу же появились слухи о новой возлюбленной спортсмена, он заявил, что в их разрыве с Пелагеей "нет вины третьих лиц". В феврале в программе "Вечерний Ургант" Пелагея рассказала, что развод дался ей не так просто:

"Это такая ситуация, когда тебе хочется закрыться в комнатке и не выходить, но я так не делаю. Я считаю, что это удачное время для внутренней трансформации. Мы сделали официальное заявление, и я надеялась, что на этом все, это всех успокоит. Но нет, не получилось. Сейчас уже все хорошо".