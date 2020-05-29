Пт, 29.05.2020
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Фото ⟩ "И тут русские постарались": Джастин Бибер нечаянно создал новый мем

Джастин Бибер

ФОТО: https://www.instagram.com/justinbieber/

Американский популярный исполнитель Джастин Бибер разместил на своей Instagram-странице новую фотографию. Кажется, что артист, сам того не зная, снялся на фоне ругательства на русском языке. 

"No lives matter until black lives matter ( В переводе - "Ни одна жизнь не имеет значения, пока жизни чернокожих не будут иметь значение")", - подписал фотографию Джастин.

Издание "Медуза" отмечает, что эта фраза - это отсылка к движению Black Lives Matter, которое выступает против насилия в отношении афроамериканцев.

Но самым примечательным была не подпись и даже не фотография певца, а то, что на бетонной плите, на которой сидел артист, ясно можно было прочитать матерное слово на русском языке "б****".

Совершенно неудивительно и закономерно, что русскоговорящие высоко оценили публикацию артиста. 

В комментариях отметились российские знаменитости. К примеру, Илья Соболев, Давид Манукян и Екатерина Варнава. 

Достоверно неизвестно, вышел снимок случайно, либо Бибер знал значение этого слова и специально сделал так, чтобы оно оказалось в центре кадра. 

Тем не менее, мы понимаем, что примерно думает исполнитель о происходящем сейчас в мире. 

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