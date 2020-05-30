"Заражение дошло до 40 процентов легких": будущая свекровь Бузовой переболела Covid-19 в тяжелой форме

Возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян долгое время скрывал информацию о болезни матери. Об этом он сообщил на своей Instagram-странице.
Оказалось, что мать Давида заболела коронавирусом. Блогер старался скрывать эту информацию и не говорить никому. Он ждал пока мама пройдет лечение и покинет клинику.
"Мамочка поборола коронавирус. Долгое время не хотел говорить об этом... Это был долгий и тяжелый процесс, не желаю никому столкнуться с этим... Заражение дошло до 40 процентов легких, но мы побороли эту болезнь", - написал Дава.
Манукян рассказал, что женщина уже поправилась, но две недели после этого была в карантине и сегодня ее официально "выпустили на свободу". Он посоветовал подписчикам беречь себя, близких и родных.
Ранее сообщалось, что Давид сделал татуировку с именем Ольги Бузовой.
https://www.instagram.com/dava_m/
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