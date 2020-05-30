Сб, 30.05.2020
Если, не дай Бог, к власти придут другие лица, я думаю, что такой страны как Беларусь и не будет. Дмитрий, блогер, поддерживающий Александра Лукашенко
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  • "Заражение дошло до 40 процентов легких": будущая свекровь Бузовой переболела Covid-19 в тяжелой форме

"Заражение дошло до 40 процентов легких": будущая свекровь Бузовой переболела Covid-19 в тяжелой форме

Давид Манукян и Ольга Бузова

ФОТО: https://www.instagram.com/dava_m/

Возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян долгое время скрывал информацию о болезни матери. Об этом он сообщил на своей Instagram-странице. 

Оказалось, что мать Давида заболела коронавирусом. Блогер старался скрывать эту информацию и не говорить никому. Он ждал пока мама пройдет лечение и покинет клинику.
 
"Мамочка поборола коронавирус. Долгое время не хотел говорить об этом... Это был долгий и тяжелый процесс, не желаю никому столкнуться с этим... Заражение дошло до 40 процентов легких, но мы побороли эту болезнь", - написал Дава. 
 
Манукян рассказал, что женщина уже поправилась, но две недели после этого была в карантине и сегодня ее официально "выпустили на свободу". Он посоветовал подписчикам беречь себя, близких и родных. 
 
 

https://www.instagram.com/dava_m/

 

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