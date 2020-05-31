"Меня два раза увозили на "скорой": Кристина Асмус о самоизоляции, кино и новом особняке на Рублевке

Актриса рассказала, что они с Гариком Харламовым наконец-то перебрались в свой новый загородный дом. Супруги переехали примерно в середине апреля.

"Да простенький такой загородный дом. Четыре этажа. Недалеко от Рублевки... Ты думаешь, на этот дом заработала я?" - смеясь спросила Кристина.

Она объяснила, что в их семье все, что зарабатывает Гарик - это общее, а все, что она сама зарабатывает, то на себя и тратит.

Что касается карантина, то Кристина его очень "лениво проводит". Она не может сказать, что стала больше готовить, но "ей лениво". Кстати, до 29 лет Асмус вообще не употребляла алкоголь. Потом был момент, когда она могла выпить. Но с прошлого года опять пришла к этому и не стала употреблять даже во время самоизоляции.

Что касается ее отношений с супругом, то они вообще не изменились.

"Мы так же мало видимся, как и до самоизоляции", - указала она.

Кристина все время что-то делает. Гарик все время в прямых эфирах, постоянно что-то снимает.

Конечно, известность Харламова делает свое дело и приносит дискомфорт.

"С Гариком невозможно никуда ходить, вообще. Его знают просто все!" - восклицает она.

Актриса подчеркнула, что они с Гариком очень разные, но похожи своей самоиронией, вкусами в еде.

"А еще мы оба против хайпа, мы не любим ни у кого ничего просить. Нам проще самим, чем быть кому-то должными", - заметила Асмус.

Кристина думала, что она свяжется со всеми старыми друзьями. Но этого не произошло. Кроме того, Асмус стала меньше материться. Однажды уже даже Гарик сказал, что ей стоило бы меньше пользоваться нецензурными выражениями.

"При нем я стараюсь сдерживаться", - призналась актриса.

Сейчас Асмус активно снимается в сериале по Zoom. У нее такое впервые. На старте работы она не понимала свой персонаж и не знала, что с ним будет дальше.

"Компания хорошая, но сниматься на самоизоляции - это треш…" - заявляет она.

Все дело в том, что во время работы происходит куча неполадок. Все заедает и западает. Времени остается мало и хватает всего на один дубль. Репетиций у актеров почти нет.

"Кроме актерской игры не осталось вообще ничего. Костюмы, грим - все делаем мы сами... Компьютер - это не то!... Все эти онлайн-шутки - это вообще не мое... Хотя прикольно то, что персонаж рождается на глазах у зрителей", - объяснила Кристина.

Даже сейчас она не знает, что будет с ее героиней в следующей серии. Это как ожидание новой серии любимого сериала.

Разговор зашел о студенческих годах и учебе в театральном. Кристина рассказала, что когда она поступила во МХАТ на курс Райкина, он ее выгнал. Она стала сниматься в рекламе и массовке сериала. После она поступила в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.

"Я работала столько! Меня два раза увозили на "скорой"... Я выгрызала профессию зубами. Я не знаю, спала ли я вообще", - призналась Кристина, рассказывая, как работала на износ.

После института поступала в несколько театров. Тем не менее Асмус рада, что попала именно в театр Ермоловой. Хотя она и получает в театре небольшие деньги, но счастлива, что там работает. Для нее это не та профессия, где она может заработать. Здесь речь не идет о гонорарах. Кристина указала, что она чаще предпочитала сыграть в театре, чем сняться в кино.

Видео: Интервью с Кристиной Асмус