Дочь Михаила Ефремова о трансгендерности и своей девушке: "Папа об этом знает"

"Есть персоны, которые не относят себя ни к традиционно маскулинным ролям, ни к традиционно феминным - так называемые небинарные персоны. Я именно небинарной персоной себя и считаю, поэтому я говорю о себе и в мужском и в женском роде", - объяснила она.