Пн, 1.06.2020
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  • Дочь Михаила Ефремова о трансгендерности и своей девушке: "Папа об этом знает"

Дочь Михаила Ефремова о трансгендерности и своей девушке: "Папа об этом знает"

Анна-Мария Ефремова

ФОТО: https://www.instagram.com/amefremova/?hl=en

Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария стала участницей программы "Секрет на миллион". Девушка откровенно рассказала о своих однополых отношениях и поделилась мыслями о будущем. 

19-летняя Анна-Мария призналась, что не любит принадлежать к какому-либо гендеру.

"Есть персоны, которые не относят себя ни к традиционно маскулинным ролям, ни к традиционно феминным - так называемые небинарные персоны. Я именно небинарной персоной себя и считаю, поэтому я говорю о себе и в мужском и в женском роде", - объяснила она. 

Что касается отношений с родителями, то Михаил Ефремов знает про однополые отношения дочери и принимает это. 

"У меня есть девушка. Папа об этом знает, и он относится к этому более-менее нейтрально. В этом плане мне повезло", - отмечает Анна-Мария. 

Она мечтает в будущем выйти за жену, приобрести дом и жить где-нибудь в Англии. Возможно, даже усыновит ребенка. 

Напомним, Анна-Мария Ефремова дочь российского актера Михаила Ефремова и киноактрисы Ксении Качалиной. Всего у артиста шесть детей от разных браков - Никита, Николай, Анна-Мария, Надежда, Борис и Вера. 

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