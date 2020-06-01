Дочь Михаила Ефремова о трансгендерности и своей девушке: "Папа об этом знает"

Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария стала участницей программы "Секрет на миллион". Девушка откровенно рассказала о своих однополых отношениях и поделилась мыслями о будущем.
19-летняя Анна-Мария призналась, что не любит принадлежать к какому-либо гендеру.
"Есть персоны, которые не относят себя ни к традиционно маскулинным ролям, ни к традиционно феминным - так называемые небинарные персоны. Я именно небинарной персоной себя и считаю, поэтому я говорю о себе и в мужском и в женском роде", - объяснила она.
Что касается отношений с родителями, то Михаил Ефремов знает про однополые отношения дочери и принимает это.
"У меня есть девушка. Папа об этом знает, и он относится к этому более-менее нейтрально. В этом плане мне повезло", - отмечает Анна-Мария.
Она мечтает в будущем выйти за жену, приобрести дом и жить где-нибудь в Англии. Возможно, даже усыновит ребенка.
Напомним, Анна-Мария Ефремова дочь российского актера Михаила Ефремова и киноактрисы Ксении Качалиной. Всего у артиста шесть детей от разных браков - Никита, Николай, Анна-Мария, Надежда, Борис и Вера.
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