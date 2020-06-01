Пн, 1.06.2020
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Видео: в Австралии впервые после пожаров родился малыш коалы

ФОТО: unsplash.com/Mélody P

В Австралии впервые после крупных пожаров появилась на свет коала. Животное родилось в парке рептилий, в штате Новый Южный Уэльс. Маленькой коале примерно пять месяцев, он только сейчас стал выглядывать из сумки матери.

Работники парка дали новорожденному кличку Эш, что в переводе с английского значит пепел.

"Эш - первая коала, родившаяся в парке со времен трагических австралийских пожаров. Эта малышка символизирует надежды на будущее дикой природы Австралии",

- сказано на официальной странице парка в Facebook.

Рождение малыша коалы - хороший знак, из-за которого у работников зоопарка крепнут надежды на то, что популяция коал начнет восстанавливаться.

Напомним, что с октября прошлого года Австралию охватили лесные пожары. Огонь уничтожил катастрофическое количество коал - на одном лишь острове Кенгуру в Южной Австралии зарегистрировали гибель 25 тысяч особей.

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