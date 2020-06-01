Видео: в Австралии впервые после пожаров родился малыш коалы

В Австралии впервые после крупных пожаров появилась на свет коала. Животное родилось в парке рептилий, в штате Новый Южный Уэльс. Маленькой коале примерно пять месяцев, он только сейчас стал выглядывать из сумки матери.
Работники парка дали новорожденному кличку Эш, что в переводе с английского значит пепел.
"Эш - первая коала, родившаяся в парке со времен трагических австралийских пожаров. Эта малышка символизирует надежды на будущее дикой природы Австралии",
- сказано на официальной странице парка в Facebook.
Рождение малыша коалы - хороший знак, из-за которого у работников зоопарка крепнут надежды на то, что популяция коал начнет восстанавливаться.
Напомним, что с октября прошлого года Австралию охватили лесные пожары. Огонь уничтожил катастрофическое количество коал - на одном лишь острове Кенгуру в Южной Австралии зарегистрировали гибель 25 тысяч особей.
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!