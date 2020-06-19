19 лет фильму Сергея Бодрова-младшего "Сестры": Его герои тогда и сейчас?

19 июня 2001 года состоялся релиз российского фильма "Сестры". Это значит, что картине Сергея Бодрова-младшего исполняется 19 лет! RUS TVNET решил узнать, чем сейчас занимаются ее герои.
"Сестры" - это российский драматический боевик. Его режиссером и сосценаристом стал самый известный "брат" Сергей Бодров-младший. Это история о двух совершенно разных сестрах. У них не просто разные отцы, они совершенно разные по духу и характеру, но в итоге они начинают понимать и ценить друг друга.
Сейчас уже мало кто помнит, но картина получила гран-при кинофестиваля "Кинотавр" за лучший дебют и была отмечена дипломом жюри фестиваля за лучший актерский дуэт.
Давайте вспомним героев этого фильма и узнаем, чем они занимаются сейчас.
Света Малаева (Оксана Акиньшина)
Именно эта роль стала знаковой для Оксаны Акиньшины. Стоит сказать, что девушка не имеет актерского образования, но это ей не помешало завоевать российский кинематограф и получить главные роли в нашумевших проектах, которые приобрели огромную популярность.
Именно после "Сестер" шведский режиссер Лукас Мудиссон предложил Оксане сыграть в его драме "Лиля навсегда".
Съемки проходили в Таллине и длились сорок дней. Эта роль принесла девушке приз 13-го Международного кинофестиваля в Стокгольме и престижную премию Шведской киноакадемии "Золотой Жук".
А потом посыпались и другие роли и проекты. Среди которых "Стиляги", "В движении", "Обратный отсчет" и многие другие. В 2020 году она снялась в фантастической картине с Федором Бондарчуком "Спутник".
Личная жизнь девушки тоже пестрит событиями.
Девушка до 15 лет встречалась с актером Алексеем Чадовым. А потом она влюбилась в лидер группировки "Ленинград" Сергея Шнурова, который был старше девушки вдвое. Они познакомились во время работы над картиной "Игры мотыльков" и почти сразу стали жить вместе. Вместе они прожили пять лет, а потом в один день их роман закончился.
После был брак с директором компании "Планета Информ" Дмитрием Литвиновым, которому девушка родила сына Филиппа. Но официально союз просуществовал два года.
В ухажеры актрисе приписывали также певца и актера Алексея Воробьева.
С 2011 по 2018 год Оксана была в браке с кинопродюсером Арчилом Геловани. В этом союзе она родила сына Константина и дочь Эмми.
Дина Муртазаева (Екатерина Горина)
После "Сестер" девушка снялась в фильмах "Эхо из прошлого" и "Тяжелый случай", а также появилась в нескольких сериях "Бандитского Петербурга" и в сериале "Закон и порядок: Отдел оперативных расследований".
Девушка не мечтала стать актрисой. На кастинге девочка назвала чужое имя и оставила неправильный номер телефона. Съемочной группе пришлось потом ее долго искать. Но она не хотела сниматься в кино, а хотела быть кинологом. После школы стала изучать языки. В 2011 году она поступила в Петербургский институт иудаики на факультет изучения иврита и арабской филологии.
В СМИ о ней очень мало информации. Известно, что Горина увлекается психологией и философией. Про личную жизнь девушки ничего не сообщается.
Последнее, что он ней было известно, это то, что Екатерина пишет рассказы и романы, а также интересуется танцами в стиле джаз-модерн.
Алик Муртазаев, отец Дины (Роман Агеев)
Роман Агеев вместе с Татьяной Колгановой вновь сыграли родителей Гориной, но уже в другой картине - "Тяжелый случай".
Стоит сказать, что мужчина из-за своей внешности имеет успех в российском кинематографе.
Ежегодно с его участием выходят в среднем 2-3 сериала.
В 2017 году актер появился в 2-м сезоне оригинального российского мистического телесериала "Чернобыль. Зона Отчуждения", а также исполнил роль Деррика Флетчера, главы корпорации "Глобал Кинтек". В 2018 году Роман снялся в картине Хабенского "Собибор".
Всего за плечами актера более 100 ролей в кино и театре. Он невероятно востребован.
Наталья, мать девочек (Татьяна Колганова)
В 2001 году Татьяна Колганова вернулась в Россию по специальному приглашению создателей телесериала "Черный ворон" (2001-2004), в котором сыграла главную роль (Татьяна Захаржевская).
Она до сих пор снимается в кино и сериалах, а также является актрисой "Небольшого драматического театра Льва Эренбурга" в Санкт-Петербурге.
бандит (Кирилл Пирогов)
Кроме роли бандита, который преследовал девочек, Кирилл также исполнил роль друга и сослуживца Бодрова-младшего в фильме "Брат-2". После он продолжил сниматься в кино и работать в театре. Он тоже был приглашен Балабановым в картину "Жмурки".
В основном Пирогов играет в театре, на его счету огромное количество наград. Он также продолжает сниматься в кино. В его копилке роли в таких картинах и сериалах, как "Питер FM", "Поклонница", "Троцкий", "Братство", "Макмафия" и другие.
милиционер (Дмитрий Орлов)
Дмитрий Орлов в фильме "Сестры" сыграл милиционера, который рискуя собственной жизнью пытался спасти девочек от бандитов.
Орлов успешный кинорежиссер, сценарист, продюсер и телеведущий. Работал на Первом канале. В его фильмографии десятки ролей. Он продолжает активно сниматься в кино и сериалах.
дядя Миша (Андрей Краско)
К сожалению, Андрей Краско скончался на 49-м году жизни на съемках сериала "Ликвидация".
Похороны актера состоялись 7 июля 2006 года на Комаровском поселковом кладбище под Санкт-Петербургом.
Летом 2019 года его отец Иван Краско на программе "Судьба человека" отметил, что сына сгубило злоупотребление алкоголем и винить там некого.
В издании "Собеседник" Валерий Левушкин, заслуженный артист РФ, друг актера рассказывал:
"Мне для спектакля был нужен актер. В это время шел сериал "Агент национальной безопасности", где я и увидел Андрея. Позвонил. Пригласил. Он великолепно играл. Но я как продюсер буквально рвал на себе волосы, потому что он все время был пьяный. Хотя умел обаять любого".
Отец артиста подчеркнул, что когда Андрею стало плохо, скорая ехала долго.
"Потом его повезли к фельдшеру и только потом – в больницу, где начали спрашивать медицинские полисы, а съемочной группе их не сделали. И пока все выясняли, он умер. Наверное, его можно было спасти...", - цитирует его собеседник.
В итоге актер умер 4 июля 2006 года. По заключениям медиков, его убил обширный инсульт.
акоголик Сейфуллин (Александр Баширов)
Этот яркий артист до сих пор невероятно востребован и продолжает сниматься в кино.
Он снялся в более чем сотне картин. Среди них есть и многосерийные фильмы - "Зулейха открывает глаза", "Домашний арест", "Бар "На грудь"", " Шерлок Холмс" и многие другие.
Баширов известен еще и как актер дубляжа. Кроме того, он снимался в нескольких клипах своей супруги Инны - солистки группы "Колибри". В 2000 году Александр стал режиссером и актером в клипе Вячеслава Бутусова "Настасья", а в 2019 году снялся в модном музыкальном видео коллектива Creme Soda "Никаких больше вечеринок".
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