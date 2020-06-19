19 лет фильму Сергея Бодрова-младшего "Сестры": Его герои тогда и сейчас?

"Сестры" - это российский драматический боевик. Его режиссером и сосценаристом стал самый известный "брат" Сергей Бодров-младший. Это история о двух совершенно разных сестрах. У них не просто разные отцы, они совершенно разные по духу и характеру, но в итоге они начинают понимать и ценить друг друга.

Сейчас уже мало кто помнит, но картина получила гран-при кинофестиваля "Кинотавр" за лучший дебют и была отмечена дипломом жюри фестиваля за лучший актерский дуэт.

Давайте вспомним героев этого фильма и узнаем, чем они занимаются сейчас.

Света Малаева (Оксана Акиньшина)

Именно эта роль стала знаковой для Оксаны Акиньшины. Стоит сказать, что девушка не имеет актерского образования, но это ей не помешало завоевать российский кинематограф и получить главные роли в нашумевших проектах, которые приобрели огромную популярность.

Оксана Акиньшина ФОТО: Кадр из фильма "Сестры"

Именно после "Сестер" шведский режиссер Лукас Мудиссон предложил Оксане сыграть в его драме "Лиля навсегда".

Съемки проходили в Таллине и длились сорок дней. Эта роль принесла девушке приз 13-го Международного кинофестиваля в Стокгольме и престижную премию Шведской киноакадемии "Золотой Жук".

А потом посыпались и другие роли и проекты. Среди которых "Стиляги", "В движении", "Обратный отсчет" и многие другие. В 2020 году она снялась в фантастической картине с Федором Бондарчуком "Спутник".

ФОТО: Кадр из фильма "Сестры"

Личная жизнь девушки тоже пестрит событиями.

Девушка до 15 лет встречалась с актером Алексеем Чадовым. А потом она влюбилась в лидер группировки "Ленинград" Сергея Шнурова, который был старше девушки вдвое. Они познакомились во время работы над картиной "Игры мотыльков" и почти сразу стали жить вместе. Вместе они прожили пять лет, а потом в один день их роман закончился.

После был брак с директором компании "Планета Информ" Дмитрием Литвиновым, которому девушка родила сына Филиппа. Но официально союз просуществовал два года.

В ухажеры актрисе приписывали также певца и актера Алексея Воробьева.

С 2011 по 2018 год Оксана была в браке с кинопродюсером Арчилом Геловани. В этом союзе она родила сына Константина и дочь Эмми.

Оксана Акиньшина в фильме "Стиляги"

Дина Муртазаева (Екатерина Горина)

После "Сестер" девушка снялась в фильмах "Эхо из прошлого" и "Тяжелый случай", а также появилась в нескольких сериях "Бандитского Петербурга" и в сериале "Закон и порядок: Отдел оперативных расследований".

Девушка не мечтала стать актрисой. На кастинге девочка назвала чужое имя и оставила неправильный номер телефона. Съемочной группе пришлось потом ее долго искать. Но она не хотела сниматься в кино, а хотела быть кинологом. После школы стала изучать языки. В 2011 году она поступила в Петербургский институт иудаики на факультет изучения иврита и арабской филологии.