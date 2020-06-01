Клип Little Big стал лауреатом в номинации "Самое трэшовое видео"

Клип группы Little Big "Go bananas" стал лауреатом ежегодной премии в Берлине в номинации "Самое трэшовое видео". Об этом рассказали сами артисты на своей Instagram-странице.
Клип стал лауреатом ежегодной премии Berlin Music Video Awards в номинации "Самое трэшовое видео". В этом году из-за пандемии коронавируса премию BMVA провели онлайн.
Известно, что артисты обошли группы Die Atzen и Balming Tiger. Об этом сообщается на официальном сайте премии.
Клип "Go bananas" был представлен 15 ноября.
Он был снят в лучших традициях команды. На видео перемешано все вверх тормашками и напоминает настоящее безумие: гуси, танцующие тектоник, голубь с руками, сидящие на кухне участники коллектива аки барды, и новые движения, которые легко можно заучить.
Песня совершенно незамысловатая и повторяет лишь строчку на английском языке: "I`m banana man".
На данный момент количество просмотров клипа превысило отметку в 115 миллионов.
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