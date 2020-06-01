Пн, 1.06.2020
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Клип Little Big стал лауреатом в номинации "Самое трэшовое видео"

Little Big

ФОТО: скриншот видео

Клип группы Little Big "Go bananas" стал лауреатом ежегодной премии в Берлине в номинации "Самое трэшовое видео". Об этом рассказали сами артисты на своей Instagram-странице. 

Клип стал лауреатом ежегодной премии Berlin Music Video Awards в номинации "Самое трэшовое видео". В этом году из-за пандемии коронавируса премию BMVA провели онлайн.

Известно, что артисты обошли группы Die Atzen и Balming Tiger. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Клип "Go bananas" был представлен 15 ноября. 

Он был снят в лучших традициях команды. На видео перемешано все вверх тормашками и напоминает настоящее безумие: гуси, танцующие тектоник, голубь с руками, сидящие на кухне участники коллектива аки барды, и новые движения, которые легко можно заучить.

Песня совершенно незамысловатая и повторяет лишь строчку на английском языке: "I`m banana man".  

На данный момент количество просмотров клипа превысило отметку в 115 миллионов. 

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