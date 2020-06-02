"Хороший план, папочка": дети Пугачевой и Галкина записали новое забавное видео

В коротком ролике родители спрашивают Лизу и Гарри, что сегодня за праздник.

"День защиты детей!" - хором отвечают близнецы.

Примадонна удивленно интересуется, от кого же требуется защищать детей. Малыши отвечают, что от взрослых, а делать это должны взрослые. После Гарри указывает, что их следует предоставить самим себе.

"Хороший план, папочка" - заявляет Гарри и убегает играть с сестрой.

"Ты понял?" - спросила Примадонна у супруга. Максим покачал головой и ответил отрицательно.

Видео невероятно понравилось подписчикам и звездным коллегам.

"Замечательная малышня!", "Какие они классные", "Счастья вашей семье!", "Какие чудесные", "Какие все красивые", - писали фолловеры.

Комментаторы также заметили, что Алла Борисовна на видео выглядит шикарно. Ей очень идет черный лаковый плащ и черная кепи.