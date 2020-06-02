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  • "Хороший план, папочка": дети Пугачевой и Галкина записали новое забавное видео

"Хороший план, папочка": дети Пугачевой и Галкина записали новое забавное видео

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми

ФОТО: instagram.com/maxgalkinru

Лиза и Гарри Галкины любимы в соцсетях. Остроумные и воспитанные близнецы не перестают радовать и удивлять своих звездных родителей. На этот раз Максим Галкин разместил в Instagram забавное видео ко Дню защиты детей. 

В коротком ролике родители спрашивают Лизу и Гарри, что сегодня за праздник. 

"День защиты детей!" - хором отвечают близнецы. 

Примадонна удивленно интересуется, от кого же требуется защищать детей. Малыши отвечают, что от взрослых, а делать это должны взрослые. После Гарри указывает, что их следует предоставить самим себе. 

"Хороший план, папочка" - заявляет Гарри и убегает играть с сестрой. 

"Ты понял?" - спросила Примадонна у супруга. Максим покачал головой и ответил отрицательно. 

Видео невероятно понравилось подписчикам и звездным коллегам. 

"Замечательная малышня!", "Какие они классные", "Счастья вашей семье!", "Какие чудесные", "Какие все красивые", - писали фолловеры. 

Комментаторы также заметили, что Алла Борисовна на видео выглядит шикарно. Ей очень идет черный лаковый плащ и черная кепи. 

Напомним, ранее 71-летняя Алла Пугачева решила поэкспериментировать со стилем

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