"Хороший план, папочка": дети Пугачевой и Галкина записали новое забавное видео

Лиза и Гарри Галкины любимы в соцсетях. Остроумные и воспитанные близнецы не перестают радовать и удивлять своих звездных родителей. На этот раз Максим Галкин разместил в Instagram забавное видео ко Дню защиты детей.
В коротком ролике родители спрашивают Лизу и Гарри, что сегодня за праздник.
"День защиты детей!" - хором отвечают близнецы.
Примадонна удивленно интересуется, от кого же требуется защищать детей. Малыши отвечают, что от взрослых, а делать это должны взрослые. После Гарри указывает, что их следует предоставить самим себе.
"Хороший план, папочка" - заявляет Гарри и убегает играть с сестрой.
"Ты понял?" - спросила Примадонна у супруга. Максим покачал головой и ответил отрицательно.
Видео невероятно понравилось подписчикам и звездным коллегам.
"Замечательная малышня!", "Какие они классные", "Счастья вашей семье!", "Какие чудесные", "Какие все красивые", - писали фолловеры.
Комментаторы также заметили, что Алла Борисовна на видео выглядит шикарно. Ей очень идет черный лаковый плащ и черная кепи.
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