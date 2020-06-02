Вт, 2.06.2020
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Рианна, Мадонна и другие звезды публикуют черные квадраты в соцсетях. Что они значат?

ФОТО: instagram.com/ justinbiber/ madonna/rihannals коллаж RUS TVNET

Во вторник, 2 июня, в Instagram-аккаунтах американских знаменитостей появляются черные квадраты. Некоторые публикуют свои посты с хештегами #BlackOutTuesday и #BlackLivesMatter.

Похожие публикации появились в аккаунтах певиц Мадонны и Рианны, актрисы Шерон Стоун , Джастина Бибера и Хейли Бибер, участника группы Linkin Park Майка Шиноды, моделей Беллы Хадид, Ким Кардашьян, рэпера Канье Уэста и других.

Этими постами звезды выступили в поддержку акции Black Out Tuesday и выражают протест против расовой несправедливости.

2 июня музыкальная индустрия США объявила период затишья. Было принято решение выключить музыку, чтобы говорить и слышать общество.

Акция также сопровождается хештегом #TheShowMustBePaused.

Акцию поддержали такие крупные лейблы как лейблы Warner Music Group, Columbia Records (Бейонсе, Адель, Брюс Спригнстин) и другие.

Напомним, 25 мая смерть жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда вызвала волну протестов в США. Американцы отреагировали на смерть Флойда массовыми протестами. Во многих городах введен комендантский час.

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