Рианна, Мадонна и другие звезды публикуют черные квадраты в соцсетях. Что они значат?

Похожие публикации появились в аккаунтах певиц Мадонны и Рианны, актрисы Шерон Стоун , Джастина Бибера и Хейли Бибер, участника группы Linkin Park Майка Шиноды, моделей Беллы Хадид, Ким Кардашьян, рэпера Канье Уэста и других.

Этими постами звезды выступили в поддержку акции Black Out Tuesday и выражают протест против расовой несправедливости.

2 июня музыкальная индустрия США объявила период затишья. Было принято решение выключить музыку, чтобы говорить и слышать общество.

Акция также сопровождается хештегом #TheShowMustBePaused.

Акцию поддержали такие крупные лейблы как лейблы Warner Music Group, Columbia Records (Бейонсе, Адель, Брюс Спригнстин) и другие.

Напомним, 25 мая смерть жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда вызвала волну протестов в США. Американцы отреагировали на смерть Флойда массовыми протестами. Во многих городах введен комендантский час.