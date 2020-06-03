"Хватит считать людей с другим цветом кожи недочеловеками". Бейонсе, Рианна, Опра Уинфри о событиях в США

"Расовое деление и расизм - это реальность, в которой многие из нас растут и с которой учатся жить. Но если мы надеемся когда-нибудь изменить ситуацию, то взять на себя ответственность должны не только афроамериканцы. Все мы - черные, белые, каждый - должны проделать эту честную и часто очень неудобную работу, независимо от того, насколько благонамеренными сами себе кажемся. Она начинается с самоанализа и готовности услышать тех, чья жизнь отличается от нашей. А заканчивается справедливостью, милосердием и эмпатией, которые должны воцариться в нашей жизни и на наших улицах. Я молюсь о том, чтобы у нас хватило сил пройти этот путь, и о тех душах, которые у нас уже отняли".

Что сделали другие знаменитости?

Исполнительница Леди Гага сказала, что Трамп - "дурак и расист". Она заявила, что шокирована трагедией. В своем Twitter-аккаунте она выступила с резкой критикой в адрес американского лидера Дональда Трампа, который, согласно ее словам, разжигает расизм в своей стране.

"Он находится на наиболее могущественном посту в мире, но не предлагает ничего, кроме невежества и предрассудков", - отметила певица.

"Это должно прекратиться", - в свою очередь написала Мадонна в своем Instagram, опубликовав видео с убийством афроамериканца. Согласно ее словам, полицейский "высокомерно и гордо" убил Флойда.

Другие знаменитости лично присоединились к участникам протестов. Это: актеры Джейми Фокс и Ник Кэннон, рэпер Киллер Майк.

В Нью-Йорке на крыше Рокфеллеровского центра прошло транслировавшееся в Сети выступление диджея Дэвида Гетты. Музыкант посвятил Джорджу Флойду одну из композиций. Помимо этого, он наложил на техно-музыку цитаты из знаменитой речи американского правозащитника Мартина Лютера Кинга.

Напомним, вчера, 2 июня, в Instagram-аккаунтах американских знаменитостей стали появляться черные квадраты. Некоторые публиковали свои посты с хештегами #BlackOutTuesday и #BlackLivesMatter.

Похожие публикации появились в аккаунтах певиц Мадонны и Рианны, актрисы Шерон Стоун, Джастина Бибера и Хейли Бибер, участника группы Linkin Park Майка Шиноды, моделей Беллы Хадид, Ким Кардашьян, рэпера Канье Уэста и других.

Этими постами звезды выступили в поддержку акции Black Out Tuesday и выражают протест против расовой несправедливости.

2 июня музыкальная индустрия США объявила период затишья. Было принято решение выключить музыку, чтобы говорить и слышать общество.

Как сообщалось ранее, 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота, США), стражи порядка задержала 46-летнего Джорджа Флойда. Полицию вызвал сотрудник магазина Cup Foods, который обвинил чернокожего покупателя в попытке рассчитаться за сигареты поддельной банкнотой номиналом в 20 долларов.

Через 17 минут после этого, когда на место приехал первый экипаж полиции, Флойд уже без сознания лежал на земле и не подавал признаков жизни.

Согласно официальному отчету, причиной смерти Джорджа Флойда стало убийство путем зажатия горла. Он умер от остановки сердца и дыхания в результате удушения. Также сообщается, что у Флойда были серьезные проблемы со здоровьем. У него обнаружено заболевание сердца, а также интоксикация фентанилом и следы недавнего употребления метамфетамина.

По видео, снятым камерами видеонаблюдения и очевидцами, а также по официальным отчетам The New York Times и BBC восстановили события того дня. Трагедия разворачивалась в течение получаса.