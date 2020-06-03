"Хватит считать людей с другим цветом кожи недочеловеками". Бейонсе, Рианна, Опра Уинфри о событиях в США

25 мая смерть жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда вызвала волну протестов в США. Особенно громко сейчас должны звучать слова тех, кого проблема касается в первую очередь. Приводим цитаты нескольких героинь, для которых расизм - не абстрактное, а реальное зло.
Серена Уильямс (профессиональная теннисистка, 38 лет)
"Многие из нас пребывают в оцепенении. Не могут найти слова. Я - так точно. В детстве нас учили молиться "Да приидет царствие Твое" - и я продолжаю молиться об этом. А еще обо всех, кто был ранен, убит или просто травмирован тем, как обращаются с людьми другого цвета кожи. Хуже всего то, что в ситуации нет ничего нового, теперь это "просто снято на камеру".
Опра Уинфри (общественный деятель, ведущая ток-шоу "Шоу Опры Уинфри", 66 лет)
"Я никак не могу стереть из памяти один кадр - колено на его шее. Эта картинка появляется перед глазами каждое утро, когда я встаю и начинаю заниматься домашними делами. Наливаю кофе, зашнуровываю ботинки, просто дышу - и все время думаю: а вот он этого уже никогда не сделает. Его семья и друзья говорят, что он был самым настоящим добрым великаном. Его смерть показала нам, что у него была огромная душа. Если масштаб души определяется сферой ее влияния, то Джордж Флойд - могущественная душа. #ДжорджФлойд: мы произносим твое имя. Но на этот раз мы не позволим ему остаться простым хэштегом".
Рианна (певица, 32 года)
"Если убийство - справедливое наказание за "наркотики" и "сопротивление при задержании", то как выглядит справедливое наказание за убийство?"
Бейонсе (певица, 38 лет)
Бейонсе обратилась к своим поклонникам с видеопосланием в своем Instagram-аккаунте и потребовала "справедливости для Джорджа Флойда":
"Мы должны добиться справедливости для Джорджа Флойда. Мы все видели его убийство при свете дня. Мы сломаны, мы разгневаны, мы не можем привыкнуть к этой боли. И я сейчас говорю не только с афроамериканцами. Не важно, какого вы цвета - белого, черного, коричневого или любого другого, - уверена, вы чувствуете себя безнадежно из-за расизма, который царит в Америке. Хватит убивать людей ни за что. Хватит считать людей с другим цветом кожи недочеловеками. Хватит отворачиваться".
Мишель Обама (бывшая первая леди США, общественный деятель, 56 лет)
"Расовое деление и расизм - это реальность, в которой многие из нас растут и с которой учатся жить. Но если мы надеемся когда-нибудь изменить ситуацию, то взять на себя ответственность должны не только афроамериканцы. Все мы - черные, белые, каждый - должны проделать эту честную и часто очень неудобную работу, независимо от того, насколько благонамеренными сами себе кажемся. Она начинается с самоанализа и готовности услышать тех, чья жизнь отличается от нашей. А заканчивается справедливостью, милосердием и эмпатией, которые должны воцариться в нашей жизни и на наших улицах. Я молюсь о том, чтобы у нас хватило сил пройти этот путь, и о тех душах, которые у нас уже отняли".
Что сделали другие знаменитости?
Исполнительница Леди Гага сказала, что Трамп - "дурак и расист". Она заявила, что шокирована трагедией. В своем Twitter-аккаунте она выступила с резкой критикой в адрес американского лидера Дональда Трампа, который, согласно ее словам, разжигает расизм в своей стране.
"Он находится на наиболее могущественном посту в мире, но не предлагает ничего, кроме невежества и предрассудков", - отметила певица.
"Это должно прекратиться", - в свою очередь написала Мадонна в своем Instagram, опубликовав видео с убийством афроамериканца. Согласно ее словам, полицейский "высокомерно и гордо" убил Флойда.
Другие знаменитости лично присоединились к участникам протестов. Это: актеры Джейми Фокс и Ник Кэннон, рэпер Киллер Майк.
В Нью-Йорке на крыше Рокфеллеровского центра прошло транслировавшееся в Сети выступление диджея Дэвида Гетты. Музыкант посвятил Джорджу Флойду одну из композиций. Помимо этого, он наложил на техно-музыку цитаты из знаменитой речи американского правозащитника Мартина Лютера Кинга.
Напомним, вчера, 2 июня, в Instagram-аккаунтах американских знаменитостей стали появляться черные квадраты. Некоторые публиковали свои посты с хештегами #BlackOutTuesday и #BlackLivesMatter.
Похожие публикации появились в аккаунтах певиц Мадонны и Рианны, актрисы Шерон Стоун, Джастина Бибера и Хейли Бибер, участника группы Linkin Park Майка Шиноды, моделей Беллы Хадид, Ким Кардашьян, рэпера Канье Уэста и других.
Этими постами звезды выступили в поддержку акции Black Out Tuesday и выражают протест против расовой несправедливости.
2 июня музыкальная индустрия США объявила период затишья. Было принято решение выключить музыку, чтобы говорить и слышать общество.
Как сообщалось ранее, 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота, США), стражи порядка задержала 46-летнего Джорджа Флойда. Полицию вызвал сотрудник магазина Cup Foods, который обвинил чернокожего покупателя в попытке рассчитаться за сигареты поддельной банкнотой номиналом в 20 долларов.
Через 17 минут после этого, когда на место приехал первый экипаж полиции, Флойд уже без сознания лежал на земле и не подавал признаков жизни.
Согласно официальному отчету, причиной смерти Джорджа Флойда стало убийство путем зажатия горла. Он умер от остановки сердца и дыхания в результате удушения. Также сообщается, что у Флойда были серьезные проблемы со здоровьем. У него обнаружено заболевание сердца, а также интоксикация фентанилом и следы недавнего употребления метамфетамина.
По видео, снятым камерами видеонаблюдения и очевидцами, а также по официальным отчетам The New York Times и BBC восстановили события того дня. Трагедия разворачивалась в течение получаса.
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!