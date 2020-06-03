За два года было обворовано по меньшей мере 10 складов торговых и производственный компаний

Чтобы привлечь внимание общественности и госинстанций к действиям организованной преступности, их влиянию на рынок и совпадениям в обстоятельствах дел, ряд компаний решил объединиться.

На данный момент объединились семь латвийских компаний, которые в последние годы пережили крупные кражи. Среди них оптовые торговцы ИТ-продуктами Elko grupa, CMNO Logica и Euro DK, розничный торговец ИТ-продуктами Baltic Data, производитель ИТ-продуктов Mikrotikls, торговец электроматериалами SLO Latvia, а также поставщик услуг транспорта и логистики Beweship Latvia. Однако компании призывают присоединиться к ним и другие предприятия.

"Пока каждый из нас отдельно решает свою проблему, мы не видим общей картины, поэтому бессильны. Это как трехголовый дракон, у которого на месте отрубленной головы вырастает три других. Нужно бороться с драконом, а не с головой. Только когда мы сами начали публично говорить о происшествии на нашем складе, до нас дошли новости о том, что мы не первые и не единственные. Полученная информация дает почву для размышлений о некоторых совпадениях, которые могли бы помочь в раскрытии преступлений, а также предотвратить аналогичные инциденты в будущем", - заявил директор Elko grupa Свен Динсдорф.

Компания подчеркивает, что большинство преступлений объединял тот факт, что обворованный склад находился в отдаленном месте, а кража со взломом проходила в несколько этапов. Во всех случаях преступление было тщательно спланировано - воры действовали целенаправленно, обладая точными сведениями о системе безопасности и местонахождении конкретных продуктов.

Как сообщалось, в середине мая на складе Elko grupa произошла крупная кража. Компания объявила о вознаграждении в размере до 200 тыс. евро за информацию, которая может помочь в раскрытии преступления.