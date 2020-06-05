"Меня больше слушают мужчины": Амината о шоу "Голос", Полине Гагариной, женской силе и творчестве

Полное имя девушки Амината Савадого. Ее творческий путь начался еще в самом детстве, когда она в 10-летнем возрасте начала учиться в музыкальной школе.

В 2013 году о ней впервые громко заговорили после победы в телевизионном конкурсе Jaunā talantu fabrika.

В 2015 году Амината представила Латвию на музыкальном конкурсе "Евровидение". Тогда исполнительница заняла 6 место.

Галерея: Амината на конкурсе "Евровидение"

После "Евровидения" Амината решила попробовать себя на шоу "Голос".

Конечно мы не могли не поговорить в интервью об этом.

Тогда к ней повернулись Полина Гагарина и Дима Билан. Но она уже тогда надеялась, что Полина станет ее ментором, поэтому выбрала для "Слепых прослушиваний" именно ее песню. Так и произошло. К сожалению, она выбыла на этапе "Нокаутов".

Мы обсудили Полину как певицу и как человека.

Отдельно беседа была посвящена тому, как Амината создает свои песни.

"Мне всегда казалось, что я пишу песни, в основном, для женщин, но статистика показывает, что на некоторых платформах меня больше слушают мужчины", - сказала она.

Галерея: Концерт Аминаты "Red Moon"

C 2015 года артистка выпустила 3 альбома, последний "Maiga vara" вышел в 2019 году. Это первый альбом Аминаты на латышском языке. Она очень долго мечтала выпустить альбом на латышском языке и вот у нее это получилось.

Амината пишет не только для себя но и для других, к примеру она написала песню для конкурса ""Евровидение" для Саманты Тины и Маркуса Ривы.

Разговор даже коснулся личных тем, к примеру, любит ли Амината караоке, с кем она дружит, как отдыхает и что любит есть.

Впрочем, это очень краткий пересказ нашего душевного разговора. Интервью смотрите в новом выпуске передачи "В чем фишка?".

Видео: Амината на передаче "В чем фишка?"

Аудио: Амината о шоу "Голос", Полине Гагариной, женской силе и творчестве