На прошлой неделе Forbes назвал Кайли Дженнер самой высокооплачиваемой звездой. До этого - лишил звания миллиардера. А между тем эта девушка является наглядным примером того, как из привлечения внимания к собственной персоне можно извлечь миллионный доход! Рассказываем, кто же она такая.

Детство и семья

Кайли Дженнер родилась 10 августа 1997 года. Ее отец - Уильям Брюс Дженнер, который в молодости являлся всемирно известным десятиборцем. Но больше всего Брюс знаменит другим: он - самый популярный трансгендер.

В 2015 году мужчина, которому на тот момент было 65 лет, сделал каминг-аут: он взял имя Кейтлин и признался, что всегда ощущал себя женщиной в теле мужчины и даже использовал гормональную заместительную терапию. В 80-х годах Брюс прервал ее, поскольку повстречал свою будущую жену и мать Кайли - бизнес-леди Крис Кардашян.

В 2017-м глава семьи завершил трансформацию из мужчины в женщину. Кайли поняла и приняла решение папы, отметив, что гордится столь смелым человеком.

В свою очередь, мама девушки - Крис - ведет активную светскую жизнь, выступает в качестве режиссера и продюсера различных телепроектов. С Брюсом она развелась в 2015-м. Если говорить о решении Брюса, то она поддержала бывшего супруга, написав в соцсетях, что он - герой.

Ниже - фото с мамой:

В семействе Дженнер Кайли - вторая дочь. У нее есть старшая сестра Кендалл (родилась в 1995 году). Но список родни намного больше. Брюс Дженнер - второй супруг Крис. С 1978 по 1990 годы она состояла в браке с известным адвокатом Робертом Кардашяном, умершим в 2003-м от рака пищевода.

В этом браке родилось четверо детей: дочки Кортни, Хлои и Ким Кардашян и сын Роберт-младший. У Брюса брак с Крис тоже не первый, по'тому у Кайли есть еще сводные братья и сестры.

Шоу "Семейство Кардашян"

Члены семьи Кайли (она - справа в сиреневом) ФОТО: SCANPIX

Все огромное семейство стало так известно благодаря реалити-шоу "Семейство Кардашян", которое стартовало в 2007 году. Для Кайли это шоу занимает особое место в жизни: на момент его начала ей было 10 лет.

По факту, ничего супер-удивительного в этом шоу нет, а у участников нет особых талантов. Однако программа стала очень популярной.

Кардашян-Дженнеры смогли воспользоваться свалившейся популярностью, приумножив свое состояние. Став старше, дети подались в бизнес, стали моделями, начали участвовать в киносъемках, занялись дизайном и модой.

Ким Кардашян и Кайли Дженнер ФОТО: SCANPIX

Так, получается, что все детство Кайли Дженнер прошло под прицелом видеокамер. Девушка не жалуется, но иногда признает, что расти в такой семье и в таких условиях было непросто. Жизнь в подобных условиях - не только уйма фанатов, но и шквал критики. Однако Кайли отмечает, что это пошло ей на пользу и она стала сильнее.

Детские и подростковые годы Кайли провела в калифорнийском городе Калабасас, училась там же в одной из школ. Отношения с одноклассниками складывались нелегко - все из-за того же реалити, - но в целом обошлось без драм и в конце концов Кайли стала чирлидером. Когда в 2012 году популярность семьи разрослась до огромных масштабов, девушку - уже подростка - перевели на домашнее обучение.

Стоит отметить, что у Кайли очень теплые отношения со многими членами семейства - почти со всеми, однако самым близким и родным человеком для нее всегда была вышеупомянутая сестра Кендалл.

Бизнес и моделинг

Столько лет девушка страдала от повышенного внимания со стороны общественности, однако научилась извлекать из него пользу. Первые 100 тысяч долларов Кайли заработала от рекламы лака для ногтей сестер.

Впервые о сестрах Дженнер как о подающих надежды моделях заговорили в 2010 году: журнал Peoplе написал о них в разделе "Красивые люди".

Ниже - Кендалл и Кайли:

Стоит отметить, что Кайли далека от модельных стандартов, но при росте 168 см и весе 60 кг она смогла приглянуться дизайнерам и оказаться на обложках ряда модных изданий.

В 2013 году фирма Pac Sun выпустила эксклюзивную серию нарядов под названием Kendall & Kylie. Дизайн одежды и аксессуаров разработали сестры Кайли и Кендалл.

Младшая Дженнер владеет собственной косметической линией Kylie Cosmetics. Каждое новое косметическое средство Кайли рекламирует в своих соцсетях. Все сразу же разбирают за рекордное время.

Впервые журнал Forbes признал Кайли Дженнер самым молодым миллиардером в марте 2019 года. На тот момент ее состояние оценивалось в один миллиард долларов!

Личная жизнь

Кайли Дженнер общается преимущественно с популярными персонами. Например, в числе ее друзей значатся Джиджи и Белла Хадид, Ариана Гранде, Селена Гомес. Но это только краткий список.

С весны 2017 года Дженнер встречается с рэпером Трэвисом Скоттом. 1 февраля 2018 года у них родилась дочь Сторми.

Трэвис Скотт, Сторми и Кайли ФОТО: SCANPIX

Кайли достаточно долго скрывала, что прибегла к пластике. Хотя и трансформации ее губ были очевидны. Спустя время она призналась в этом, но решила удалить филлеры.

К слову, еще одной отличительной чертой Кайли являются ее эксперименты с косметикой, лицом, да и образом в целом: она часто меняет цвет волос и стрижку.

Что сейчас?

Самый богатый на новости год для звезды - 2018-й: Кайли родила дочь, а до беременности нагнеталась атмосфера таинственности.

Трэвис Скотт и Кайли ФОТО: SCANPIX

Через полгода после появления малышки родители снялись в первой совместной фотосессии для издания GQ.

Снимок модели и бизнес-леди также оказался на обложке Forbes, но не все читатели оценили замысел редакции (все из-за того же сомнительного реалити).

В свою очередь, для издания намного важнее было осветить деловые качества Кайли, которая превратила свои соцсети в инструмент по зарабатыванию средств.

Согласно подсчетам Time, один пост в соцсетях звезды стоит около 1 млн долларов.

Но и в этом году девушка снова стала ньюсмейкером: на прошлой неделе "Самый молодой миллиардер в истории" лишилась титула миллиардера. Журнал Forbes пересчитал состояние 22-летней модели Кайли Дженнифер из США.

Но стоит отметить, что Кайли все еще модель, у которой от предложений нет отбоя!