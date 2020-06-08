Фото, Видео ⟩ Михаил Ефремов попал в серьезное ДТП в центре Москвы. Есть пострадавшие
Известный российский актер Михаил Ефремов попал в серьезное ДТП в центре Москвы. По предварительной информации, несколько человек пострадали. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Как говорят очевидцы происшествия, Ефремов был в нетрезвом состоянии и сам управлял автомобилем. Эта информация на данный момент не подтверждена.
"Сегодня вечером Ефремов, двигаясь по Садовому кольцу на своем джипе "Гранд-Чероки", совершил столкновение на Смоленской площади с несколькими автомобилями. В результате пострадал водитель другого автомобиля", - цитирует агентство "Интерфакс" слова источника.
Позже Telegram-канал разместил видео одного из пострадавших. На нем были видны поврежденный автомобиль и сам артист, сидящий на обочине. Далее можно наблюдать, как Ефремов общается со стражами правопорядка.
В результате ДТП пострадали люди. Количество пострадавших не указывается. Известно, что один из них жив, но о его состоянии ничего не известно.
Telegram-канал Mash пишет о том, что артист нарушил правила и врезался в фургон. Водитель фургона серьезно пострадал. Ему оказывается медицинская помощь. Михаила Ефремова задержала полиция.
Напомним, что это не первое ДТП с участием Михаила Ефремова. Кроме того, уже не первый раз артиста обвиняют в том, что он находится в нетрезвом состоянии. Последний раз его не пустили в самолет airBaltic, который должен был вылететь в Ригу.
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