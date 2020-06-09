Сын и дочь Ефремова отреагировали на новость о ДТП: "Если посадят - буду носить передачки"

Сын Михаила Ефремова Никита от комментариев отказался. Он объяснил, что ему сейчас тяжело что-либо говорить.

"Я сам нахожусь на эмоциях, мне эта вся ситуация больно отзывается", - цитирует мужчину Telegram-канал Mash.

Одно из первых на своей Instagram-странице на новости о ДТП отреагировала дочь Михаила Ефремова - Анна-Мария.

Она сообщила, что в происходящем нет "ничего нового". Подписчики поинтересовались, как она может сидеть дома, пока отец в беде.

"Не маленький - сам разберется. Не*** ездить пьяным за рулем. Никто вроде не умер... У него есть директорка, которая занимается всеми этими делами, я особо ничем не помогу. Если посадят - буду носить передачки", - написала девушка в сторис.

Анна-Мария отметила, что будет помогать младшим братьям и сестрам.

Позже она ответила на обвинения в direct, а ответ также разместила в сторис.

"Я не уверена, что я могу в этой ситуации подбодрить или что-то вообще с ним сделать. Он не совсем вменяемом состоянии. Как только он придет в себя и будет готов говорить - я приеду и поговорю с ним и/или окажу помощь", - написала она.

После аварии на месте происшествия был замечен актер Сергей Гармаш. Который отрицал, что приехал поддержать Ефремова. Как сообщает канал "360", он остановился, чтобы справиться о здоровье Михаила Но узнав, что артиста уже повезли на медицинское освидетельствование, покинул место ДТП.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 264 УК РФ - "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Как отмечает канал "Дождь", максимальное наказание по этой статье предполагает до семи лет колонии.

Как уже сообщалось, авария произошла вечером 8 июня на Смоленской площади: Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и въехал в легковой фургон Lada, повредив еще несколько машин.

Пострадавший водитель - Сергей Захаров 1963 года рождения. Он работал курьером интернет-магазина, пишет Mash. В тяжелом состоянии мужчина был доставлен в НИИ имени Склифосовского, где скончался от полученных травм, утром 9 июня.

"Медики всю ночь боролись за его жизнь. Однако утром у мужчины отказало сердце, восстановить сердечный ритм не удалось", - пишет "Интерфакс".

Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.