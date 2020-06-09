Погиб человек: за пьяное ДТП в центре Москвы Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 264 УК РФ - "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Как отмечает издание, максимальное наказание по этой статье предполагает до семи лет колонии.

Напомним, авария произошла вечером 8 июня на Смоленской площади: Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и въехал в легковой фургон Lada, повредив еще несколько машин.

Видео: Момент аварии

При аварии серьезно пострадал водитель фургона. По информации агентства ТАСС, он "получил перелом бедра, ребер, черепно-мозговую травму и сочетанную травму головы".

Утром 9 июня издание Baza сообщило, что мужчина, пострадавший в ДТП, скончался в больнице.

Эту информацию подтвердили РИА "Новости" в больнице. Как пишет "Медуза", таким образом уголовное дело может быть переквалифицировано на более тяжелую статью - ч. 4 ст. 264 УК РФ - "Нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянении и повлекшее по неосторожности смерть человека".

Наказание по ней составляет от пяти до 12 лет.

Михаила Ефремова задержали на месте происшествия и отправили на медицинское освидетельствование. В полиции заявили, что актер был пьян, пишет "Дождь".

По информации источника ТАСС, после допроса в полиции актера отпустили под подписку о невыезде.

Telegram-канал Baza сообщил, что вместе с Михаилом Ефремовым в машине были двое пассажиров: еще один актер Иван Стебунов и его супруга Елена Власова.

Иван Стебунов - друг и партнер Ефремова по спектаклям в "Современнике".

Telegram-канал Mash выложил видео с Сергеем Гармашом, который, по его словам, "проезжал мимо и увидел" ДТП. Он отрицал, что приехал поддержать Михаила Ефремова.

Напомним, что это не первое ДТП с участием Михаила Ефремова. Кроме того, уже не первый раз артиста обвиняют в том, что он находится в нетрезвом состоянии. Последний раз его не пустили в самолет airBaltic, который должен был вылететь в Ригу.

— Вы выпили?

— Да…



Эксклюзивное видео RT с Михаилом Ефремовым после ДТП на Смоленской площади в Москве pic.twitter.com/3ztDwZEEvT — RT на русском (@RT_russian) June 8, 2020