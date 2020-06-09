Ивлеева устроила салют в Москве. Ее тоже подозревали в нетрезвом вождении

Популярная блогер и телеведущая Настя Ивлеева устроила салют недалеко от "Москва-Сити" в честь увеличения своего числа подписчиков до 17 миллионов. В сторис было видно, что звезда выпила шампанское, села за руль и поехала домой.
На утро некоторые СМИ уже написали о том, что Ивлеева якобы управляла машиной в алкогольном опьянении
В Instargam-сторис Ивлеева поспешила успокоить подписчиков.
"Господа, буквально один глоток сделала за салютик, за победу и поехала домой, чтобы уже дома отмечать… Так что не переживайте! Вы что, я же не дура, мне 29 лет, я же понимаю, что я делаю", - рассказала она на видео.
Прочитав новости в Telegram, телеведущая решила ответить на публикации в СМИ. Она показала в камеру средний палец, говоря, что это эксклюзив для журналистов.
"Я, если что, остальное шампанское в трусах спрятала!" - пошутила Настя, намекая на историю с актрисой Натальей Бочкаревой.
Напомним, вечером 8 июня актер Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии устроил в Москве аварию. В результате ДТП погиб водитель грузовика Сергей Захаров. Сейчас актеру грозит до 12 лет лишения свободы.
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