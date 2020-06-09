Ср, 10.06.2020
Мы немного в лучшей ситуации, чем прогнозировалось, потому что прогнозы составлялись в начале марта, когда закрывались такие регионы и экономики, как Испания и Италия. Кроме того, мы не могли предвидеть объем ограничений. Янис Рейрс, министр финансов.
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  • Дебош перед вылетом в Ригу, скандал в больнице, разгон ОМОНа и другие громкие выходки Ефремова

Дебош перед вылетом в Ригу, скандал в больнице, разгон ОМОНа и другие громкие выходки Ефремова

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Дебош в аэропорту перед вылетом в Ригу

ФОТО: https://www.instagram.com/showbiz_gbg/vladwalkoff/anton.sorokin.1993/ коллаж RUS TVNET

Известный российский актер Михаил Ефремов, будучи в нетрезвом состоянии, стал виновником серьезного ДТП. Водитель фургона, в который на полном ходу врезалась машина артиста, от полученных травм скончался в больнице. В отношении Ефремова возбудили уголовное дело. 

Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы. 

Напомним, что это не первый раз, когда он в нетрезвом состоянии устраивает дебош. RUS TVNET решил вспомнить самые громкие выходки с участием Михаила Ефремова: 

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Дебош в аэропорту перед вылетом в Ригу

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