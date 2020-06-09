Дебош перед вылетом в Ригу, скандал в больнице, разгон ОМОНа и другие громкие выходки Ефремова
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Известный российский актер Михаил Ефремов, будучи в нетрезвом состоянии, стал виновником серьезного ДТП. Водитель фургона, в который на полном ходу врезалась машина артиста, от полученных травм скончался в больнице. В отношении Ефремова возбудили уголовное дело.
Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы.
Напомним, что это не первый раз, когда он в нетрезвом состоянии устраивает дебош. RUS TVNET решил вспомнить самые громкие выходки с участием Михаила Ефремова:
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