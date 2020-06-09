"Ему жить с этим до конца своих дней": Песков, Собчак, Савичева и другие о ДТП с Ефремовым

8 июня известный российский актер Михаил Ефремов, будучи в нетрезвом состоянии, стал виновником серьезного ДТП. Водитель фургона, в который на полном ходу врезалась машина артиста, от полученных травм скончался в больнице. В отношении Ефремова возбудили уголовное дело. Коллеги актера и другие известные люди не могли не высказаться по этому поводу.
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "чудовищным" ДТП с участием артиста Михаила Ефремова. Его слова приводит ТАСС.
"Здесь, к сожалению, речь идет о трагическом случае, о чудовищном случае, когда пьяный водитель - и не важно, кто он - устроил аварию, в которой погиб человек. Вот о чем идет речь", - сказал Песков.
Лишение Ефремова почетных званий пока не обсуждалось.
Любовь Успенская
Певица отметила, что ей очень жаль, что она не смогла повлиять на эту ситуацию и помочь предотвратить это ДТП.
"Таким творческим людям, как Миша, сложно оставаться "без дела". В условиях самоизоляции это особенно остро чувствовалось.
Некоторые не смогли совладать с собой в новом порядке жизни и поддались своим слабостям. Речь сейчас не только о Мише. Но, к сожалению, и его эта участь не обошла стороной", - написала она.
Успенская объяснила, что она не пытается никого защитить. Она хочет лишь сказать, "что ей больно и обидно, что она не смогла ничего сделать".
"То, что произошло, безусловно ужасно. Я выражаю соболезнования родным и близким погибшего. В один миг мир потерял сына, мужа и отца... Хотелось бы оказать им хоть какую-то помощь. А в этой ситуации, я думаю, она необходима. И я обязательно это сделаю", - указала Любовь Залмановна.
Она подытожила, что "никакое правосудие, никакие сроки сейчас не сделают Ефремову больнее".
"Ему жить с этим до конца своих дней. Он не святой, но он и не убийца. А теперь ему придется нести этот крест. Хуже, чем он сам себя наказал, его уже никто не накажет", - резюмировала она.
Божена Рынска
Светская львица и колумнистка Божена Рынска отметила, что изучила историю семьи Ефремовых и понимает, что его отец - актер Олег Ефремов - тоже страдал от алкоголизма.
"Всех жаль. Семью погибшего жаль. Не от хорошей жизни курьером он работал. И Мишу жаль - не он выбирал наследственность и тип психики", - считает она.
Юлия Савичева
Певица Юлия Савичева разместила видео с моментом ДТП. Под ним она оставила красноречивую подпись.
"Я не знаю, что происходит в голове человека, считающего абсолютно нормальным садиться за руль пьяным. Мне этого просто не дано. Человек, еле стоящий на ногах, не то что не способен водить, он даже не может нормально говорить! Дорога сама по себе очень непредсказуемое место, где по воле случая может случиться все что угодно. Зачем искушать судьбу?" - спросила певица в Instagram.
Она не понимает и не принимает происходящее. Ее удивляет, что виновник ДТП не воспользовался услугами такси.
"Пожалуйста, не садитесь за руль, даже если "совсем чуть-чуть" и "все под контролем". Прошу вас. Я приношу свои искренние соболезнования родным и близким Сергея Захарова", - написала она в завершение.
Маргарита Симоньян
Глава телеканала RT Маргарита Симоньян напомнила, что речь идет о "блистательном русском актере". Она не забыла политическую позицию Ефремова и его склонность критиковать власть.
"Самые страстные обличители беззаконий должны быть очень внимательны к себе. Кристально чисты. Безупречно непогрешимы. Чтобы не получилось как всегда. Ибо сказано же русским языком: не суди - да не судим будешь. Актер Ефремов судим будет. Вот увидите", - пообещала она.
Режиссер Роман Супер
Журналист Роман Супер надеется, что будет положено начало "беспрецедентной, жесточайшей и настоящей законодательной войне с пьяными водителями". Роман желает, чтобы наконец-то наступили те времена, когда бы "от наказания не смог уйти ни один *****, посмевший пить за рулем, вне зависимости от его статуса, экономических и политических возможностей. Будь ты любимым актером или нелюбимым полковником КГБ", - написал он на своей странице в Facebook.
Ксения Собчак
Ксения Анатольевна объяснила, что она всегда ценила Ефремова "как актера и яркого человека", но его поступку нет оправдания. Она думает, "что он сам сейчас сидит над обломками своей жизни и не понимает, как так мог разрушить свою жизнь". Собчак считает, что алкоголизм - это зло.
"Многие мои близкие потеряли свою личность и талант в этом недуге. Но дело не в Ефремове. Дело в нас. В абсолютно лицемерном обществе , которое искренне не видит собственного лицемерия. Неделю назад все эти люди с "прекрасными лицами" дружно постили черные квадратики добра в честь вооруженного грабителя, а сегодня эти же люди "страшно осуждают-с" Ефремова", - считает журналистка.
Тем не менее она подчеркнула, что этому поступку нет оправдания, а "если человек не может совладать с зависимостью, то совладать с тем, чтоб не сесть за руль, он может".
Сергей Минаев
Журналист Сергей Минаев высказался на тему употребления алкоголя за рулем.
"*****, ну почему же нельзя такси-то взять, когда бухаешь? Все и всегда говорят одно и то же: я норм, я хорошо вожу в любом состоянии, мне ехать 12 минут. Каждый уверен, что с ним такого точно никогда не случится".
Он также призвал людей не садиться за руль "пьяными, нанюханными, обкуренными, в любом состоянии измененного сознания".
Как уже сообщалось, авария произошла вечером 8 июня на Смоленской площади: Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в легковой фургон Lada, повредив еще несколько машин.
Пострадавший водитель - Сергей Захаров 1963 года рождения. Он работал курьером интернет-магазина, пишет Mash. В тяжелом состоянии мужчина был доставлен в НИИ имени Склифосовского, где скончался от полученных травм утром 9 июня.
"Медики всю ночь боролись за его жизнь. Однако утром у мужчины отказало сердце, восстановить сердечный ритм не удалось", - пишет "Интерфакс".
Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.
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