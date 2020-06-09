"Ему жить с этим до конца своих дней": Песков, Собчак, Савичева и другие о ДТП с Ефремовым

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "чудовищным" ДТП с участием артиста Михаила Ефремова. Его слова приводит ТАСС.

"Здесь, к сожалению, речь идет о трагическом случае, о чудовищном случае, когда пьяный водитель - и не важно, кто он - устроил аварию, в которой погиб человек. Вот о чем идет речь", - сказал Песков.

Лишение Ефремова почетных званий пока не обсуждалось.

Любовь Успенская

Певица отметила, что ей очень жаль, что она не смогла повлиять на эту ситуацию и помочь предотвратить это ДТП.

"Таким творческим людям, как Миша, сложно оставаться "без дела". В условиях самоизоляции это особенно остро чувствовалось.

Некоторые не смогли совладать с собой в новом порядке жизни и поддались своим слабостям. Речь сейчас не только о Мише. Но, к сожалению, и его эта участь не обошла стороной", - написала она.

Успенская объяснила, что она не пытается никого защитить. Она хочет лишь сказать, "что ей больно и обидно, что она не смогла ничего сделать".

"То, что произошло, безусловно ужасно. Я выражаю соболезнования родным и близким погибшего. В один миг мир потерял сына, мужа и отца... Хотелось бы оказать им хоть какую-то помощь. А в этой ситуации, я думаю, она необходима. И я обязательно это сделаю", - указала Любовь Залмановна.

Она подытожила, что "никакое правосудие, никакие сроки сейчас не сделают Ефремову больнее".

"Ему жить с этим до конца своих дней. Он не святой, но он и не убийца. А теперь ему придется нести этот крест. Хуже, чем он сам себя наказал, его уже никто не накажет", - резюмировала она.

Божена Рынска

Светская львица и колумнистка Божена Рынска отметила, что изучила историю семьи Ефремовых и понимает, что его отец - актер Олег Ефремов - тоже страдал от алкоголизма.

"Всех жаль. Семью погибшего жаль. Не от хорошей жизни курьером он работал. И Мишу жаль - не он выбирал наследственность и тип психики", - считает она.

Юлия Савичева

Певица Юлия Савичева разместила видео с моментом ДТП. Под ним она оставила красноречивую подпись.

"Я не знаю, что происходит в голове человека, считающего абсолютно нормальным садиться за руль пьяным. Мне этого просто не дано. Человек, еле стоящий на ногах, не то что не способен водить, он даже не может нормально говорить! Дорога сама по себе очень непредсказуемое место, где по воле случая может случиться все что угодно. Зачем искушать судьбу?" - спросила певица в Instagram.

Она не понимает и не принимает происходящее. Ее удивляет, что виновник ДТП не воспользовался услугами такси.