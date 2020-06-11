Чт, 11.06.2020
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  • Зачем группа "Каста" изучает латышский язык и при чем тут музыка Паулса?

Зачем группа "Каста" изучает латышский язык и при чем тут музыка Паулса?

ФОТО: LETA/ скриншот коллаж RUS TVNET

Российский рэп-исполнитель и участник группы "Каста" Шым (Михаил Епифанов) стал гостем нового выпуска YouTube-программы "Говорящие Головы". Неожиданно разговор зашел о латышском языке и музыке Раймонда Паулса. 

Шым признался, что у артистов была давняя заготовка с фрагментом песни Tavs sauciens в исполнении ВИА "Модо" (Мирдза Зивере, Айя Кукуле и Парсла Гебхарде) на музыку Маэстро. 

"У него достаточно хип-хоповый триольный ритм, а этот фрагмент на латышском языке очень хорошо зацикливался... Я его нашел лет 10 назад и он все лежал... И сейчас мы пишем новый альбом, мы начинаем с чего-то легкого и приколов...

Мы вспомнили про этот отрывок и подобрали русские слова, которые максимально похожи на латышские. Получилась очень легкая летняя песня", - смеясь рассказал артист. 

В итоге музыка Раймонда Паулса будет звучать на фоне, а русский текст чередоваться с латышским. 

"На альбоме будет немножко латышского языка", - заверил он. 

Насчет схожести с группой Prāta vētra Шым ответил, что не знает, но латвийские артисты ему очень приятны и он уже имел опыт совместной работы. 

Напомним, что год назад Prāta Vētra (Brainstorm) выпустили совместный клип с группой "Каста" -"Про секс". Получилась трогательная история о взрослении подростка и его первых шагах в интимных отношениях. 

Сейчас Михаил находится в Ростове-На-Дону со своими родными, куда решил уехать на период пандемии. 

Видео: Шым в программе "Говорящие Головы" 

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