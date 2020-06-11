Зачем группа "Каста" изучает латышский язык и при чем тут музыка Паулса?

Шым признался, что у артистов была давняя заготовка с фрагментом песни Tavs sauciens в исполнении ВИА "Модо" (Мирдза Зивере, Айя Кукуле и Парсла Гебхарде) на музыку Маэстро.

"У него достаточно хип-хоповый триольный ритм, а этот фрагмент на латышском языке очень хорошо зацикливался... Я его нашел лет 10 назад и он все лежал... И сейчас мы пишем новый альбом, мы начинаем с чего-то легкого и приколов...

Мы вспомнили про этот отрывок и подобрали русские слова, которые максимально похожи на латышские. Получилась очень легкая летняя песня", - смеясь рассказал артист.

В итоге музыка Раймонда Паулса будет звучать на фоне, а русский текст чередоваться с латышским.

"На альбоме будет немножко латышского языка", - заверил он.

Насчет схожести с группой Prāta vētra Шым ответил, что не знает, но латвийские артисты ему очень приятны и он уже имел опыт совместной работы.

Напомним, что год назад Prāta Vētra (Brainstorm) выпустили совместный клип с группой "Каста" -"Про секс". Получилась трогательная история о взрослении подростка и его первых шагах в интимных отношениях.

Сейчас Михаил находится в Ростове-На-Дону со своими родными, куда решил уехать на период пандемии.

Видео: Шым в программе "Говорящие Головы"