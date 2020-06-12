Кашерс и его жених об усыновлении ребенка: "Мы будем продвинутыми родителями"

"Мне кажется, что [своим детям] мы могли бы дать все. Мы будем двое классных отцов. Мы обсуждали, кто у нас будет дочь или сын, или двойняшки - они будут самые лучшие, самые классные и им все будет дано с любовью", - сказал Кашерс.