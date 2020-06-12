Кашерс и его жених об усыновлении ребенка: "Мы будем продвинутыми родителями"

Мультихудожник Кашерс (наст. имя - Каспарс Блумс-Блуманис) и его жених Янис Мининс в документальном фильме "ЛГБТ, Ты не один" (LGBT Tu neesi viens) обсудили вопросы отцовства. Влюбленные не отрицают, что хотели бы в будущем усыновить ребенка.
"Мне кажется, что [своим детям] мы могли бы дать все. Мы будем двое классных отцов. Мы обсуждали, кто у нас будет дочь или сын, или двойняшки - они будут самые лучшие, самые классные и им все будет дано с любовью", - сказал Кашерс.
Его слова подтвердил Янис: "Я думаю, что мы будем достаточно продвинутыми родителями, потому что нам в жизни многое пришлой пройти. Я своего ребенка научу и покажу, что мир может быть абсолютно фантастичен".
Янис и Кашерс считают, что любому родителю следует учить ребенка разнообразию в мире.
Напомним, 6 июня, латвийский мультихудожник Кашерс (нас. имя - Каспарс Блумс-Блуманис) сообщил о помолвке с возлюбленным Янисом Мининым.
Это событие пара отметила в кругу друзей.
В ноябре 2019 года стало известно, что Кашерс начал отношения с мужчиной по имени Янис. Позже артист рассказал изданию Privātā Dzīve о своем новом друге.
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