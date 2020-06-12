Фото ⟩ Вторая за день! В асфальт провалилась еще одна машина

Галерея: Провалившийся автомобиль в Шампетерисе-Плескодале

В образовавшуюся в асфальте яму провалился легковой автомобиль марки Nissan.

Как сообщает портал Mixnews со ссылкой на жену водителя пострадавшего автомобиля, мужчина "разворачивался, когда асфальт под ним провалился". Известно, что он самостоятельно выбрался из автомобиля.

Представитель Пожарно-спасательной службы Агрита Витола подтвердила LETA, что такой вызов был получен - спасатели вытянули машину из ямы и оградили территорию. Пострадавших нет.

Напомним, в пятницу днем, около 12:51 был получен вызов на улицу Эбельмуйжас, где в образовавшуюся в асфальте яму также провалился автомобиль. Находившиеся в транспортном средстве люди выбрались из него своими силами, в результате происшествия никто не пострадал. Спасатели вытащили авто из ямы.

Помимо этого, как сообщалось, похожее происшествие случилось в прошлую пятницу на улице Гертрудес, где в яму на вымощенной брусчаткой дороге провалился автомобиль марки BMW. В тот раз обрушение дорожного покрытия произошло во время гидравлической проверки теплосетей. Водопровод лопнул, и образовался размыв.