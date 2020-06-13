"Я не понимаю, как дальше жить": Михаил Ефремов записал видеообращение

"Я не знаю, что сказать. Да и как, не знаю. Какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но все равно прошу, хотя знаю, что не простят", - начал Михаил свое обращение.

Ефремов отметил, что поможет всеми средствами, какие есть. Это не попытка откупиться, а "попытка искупить".

"Конечно, мне нет прощения от моей жены и моих детей, и всех кто мне верил. Непростительно садиться по пьянке за руль", - сказал Ефремов.

Актер попросил прощения у всех, кто его знает:

"Я не понимаю, как дальше жить... Многие думаю, что меня будут отмазывать... Да и как тут отмажешься, когда все все видели... Да и я видел, когда проспался и отошел от шока.

Слава богу, мама моя не увидела. Это не кино. Назад уже ничего не перемотаешь. Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего".

Напомним, вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. Водитель фургона Lada Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день.

В результате экспертизы в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, следы кокаина и каннабиноидов. С 9 июня актер находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Видео: Обращение Михаила Ефремова