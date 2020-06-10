"Беспробудно пил с середины марта". Новые подробности и хронология дела Ефремова

Хронология

Заслуженный артист России Михаил Ефремов спровоцировал аварию в районе Смоленской площади в Москве 8 июня этого года.

Ефремов пересек сплошную и столкнулся с небольшим фургоном. Водителя фургона зажало в машине, позже он скончался в больнице. Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, он не получил видимых серьезных повреждений.

Очевидцы сняли на видео, как артист, пошатываясь, подошел к месту аварии и попытался узнать, есть ли пострадавшие: "Точно никто не умер?". "Он бухой, блин", - говорит на видео один из свидетелей произошедшего.

— Вы выпили?

— Да…



Эксклюзивное видео RT с Михаилом Ефремовым после ДТП на Смоленской площади в Москве pic.twitter.com/3ztDwZEEvT — RT на русском (@RT_russian) June 8, 2020

Как показала экспертиза, содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе составляло 2,1 промилле. В крови Ефремова помимо высокого содержания алкоголя нашли следы кокаина и каннабиноидов. При этом в правоохранительных органах пояснили, что следы наркотиков - остаточные.

Что грозит Ефремову?

Заслуженный артист России стал обвиняемым по уголовному делу о ДТП, в результате которого погиб водитель-курьер. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы. Юристы считают, что у Ефремова все же есть шанс смягчить приговор. Но для этого ему придется сделать все возможное, чтобы помочь семье погибшего и загладить свою вину.

Почему адвокаты не хотят защищать Ефремова?

СМИ сообщает о том, что на данный момент защищать артиста адвокатское сообщество защищать не стремится. Сообщается о том, что представители Ефремова обзвонили около пятидесяти адвокатов, но большинство отказалось от участия в его деле. Среди отказавшихся - Татьяна Стукалова, которая ранее защищала футболиста Александра Кокорина. Она сослалась на большую занятость.

Также отказался от предложения стать защитником Ефремова известный адвокат Александр Добровинский, защищавший бывших супруг футболистов Андрея Аршавина и Александра Кержакова, а также Филиппа Киркорова. Защитник признался, что ему поступало предложение, но он не пожелал его принимать.

Такое поведение адвокатского сообщества попытался объяснить один из его представителей Калой Ахильгов.

По мнению защитника, многие адвокаты не хотят заниматься делом Ефремова, поскольку он сделал "морально уродливый выбор", сев за руль пьяным.

Как считает Ахильгов, если бы человек не был пьян, но совершил ДТП и убил человека, то 95% адвокатов согласились бы его защищать.

"Это же не первый случай, когда Ефремов публично появляется в нетрезвом состоянии. Просто это первый случай, когда это вылилось в трагедию", — отметил Ахильгов.

Реакция самого Ефремова

"Это все, конечно, чудовищно произошло", - впервые после трагического ДТП вечером 9 июня прокомментировали СМИ артиста. Также сообщается, что следствие запросило отправить Ефремова под домашний арест до 9 августа. Актер заявил, что согласен с такой мерой пресечения.