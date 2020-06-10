"Беспробудно пил с середины марта". Новые подробности и хронология дела Ефремова

8 июня актер Михаил Ефремов спровоцировал серьезную аварию, в результате которой погиб один человек. Это событие вызвало общественный резонанс, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Рассказываем новые подробности этого громкого дела и хронологию событий.
Хронология
Заслуженный артист России Михаил Ефремов спровоцировал аварию в районе Смоленской площади в Москве 8 июня этого года.
Ефремов пересек сплошную и столкнулся с небольшим фургоном. Водителя фургона зажало в машине, позже он скончался в больнице. Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, он не получил видимых серьезных повреждений.
Очевидцы сняли на видео, как артист, пошатываясь, подошел к месту аварии и попытался узнать, есть ли пострадавшие: "Точно никто не умер?". "Он бухой, блин", - говорит на видео один из свидетелей произошедшего.
— Вы выпили?— RT на русском (@RT_russian) June 8, 2020
— Да…
Эксклюзивное видео RT с Михаилом Ефремовым после ДТП на Смоленской площади в Москве pic.twitter.com/3ztDwZEEvT
Как показала экспертиза, содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе составляло 2,1 промилле. В крови Ефремова помимо высокого содержания алкоголя нашли следы кокаина и каннабиноидов. При этом в правоохранительных органах пояснили, что следы наркотиков - остаточные.
Что грозит Ефремову?
Заслуженный артист России стал обвиняемым по уголовному делу о ДТП, в результате которого погиб водитель-курьер. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы. Юристы считают, что у Ефремова все же есть шанс смягчить приговор. Но для этого ему придется сделать все возможное, чтобы помочь семье погибшего и загладить свою вину.
Почему адвокаты не хотят защищать Ефремова?
СМИ сообщает о том, что на данный момент защищать артиста адвокатское сообщество защищать не стремится. Сообщается о том, что представители Ефремова обзвонили около пятидесяти адвокатов, но большинство отказалось от участия в его деле. Среди отказавшихся - Татьяна Стукалова, которая ранее защищала футболиста Александра Кокорина. Она сослалась на большую занятость.
Также отказался от предложения стать защитником Ефремова известный адвокат Александр Добровинский, защищавший бывших супруг футболистов Андрея Аршавина и Александра Кержакова, а также Филиппа Киркорова. Защитник признался, что ему поступало предложение, но он не пожелал его принимать.
Такое поведение адвокатского сообщества попытался объяснить один из его представителей Калой Ахильгов.
По мнению защитника, многие адвокаты не хотят заниматься делом Ефремова, поскольку он сделал "морально уродливый выбор", сев за руль пьяным.
Как считает Ахильгов, если бы человек не был пьян, но совершил ДТП и убил человека, то 95% адвокатов согласились бы его защищать.
"Это же не первый случай, когда Ефремов публично появляется в нетрезвом состоянии. Просто это первый случай, когда это вылилось в трагедию", — отметил Ахильгов.
Реакция самого Ефремова
"Это все, конечно, чудовищно произошло", - впервые после трагического ДТП вечером 9 июня прокомментировали СМИ артиста. Также сообщается, что следствие запросило отправить Ефремова под домашний арест до 9 августа. Актер заявил, что согласен с такой мерой пресечения.
Также было опубликовано видео из зала суда, где находящийся за решеткой актер плачет. На вопрос журналистов признает ли он свою вину, Ефремов покивал головой.
До этого артист признался, что не помнит момент столкновения, но предполагает, что выехал на встречную полосу для обгона другой машины. Запись с камеры наблюдения говорит о другом - на ней видно, что автомобиль Ефремова, вместо того чтобы войти в поворот, едет прямо, пересекает двойную сплошную и врезается в фургон.
Что сказали близкие?
Про реакцию детей Ефремова RUS TVNET уже рассказывал.
В свою очередь его супруга Софья Кругликова призналась, что в последние месяцы редко виделась с мужем, поскольку жила на даче после объявления карантина.
Тем не менее женщина знала о его запое, который случился после нескольких личных трагедий.
Как выяснилось, последние пару месяцев Ефремов жил в Москве совсем один - дети и жена уехали на дачу с середины марта. Все это время звезда кино беспробудно пил.
"У него сейчас сложный период, прошлым летом он потерял маму. Потом умерла Галина Борисовна Волчек. И он совсем срывался с катушек, он пил очень сильно. Остановить это было практически невозможно. Я с ним в период изоляции мало общалась", - рассказала Софья.
О произошедшей трагедии Кругликова узнала от журналистов, после чего решила сразу выехать в Москву и поддержать мужа.
Бэкграунд
Тем временем "Медуза", ссылаясь на источник, близкий к полиции, пишет, что за автомобилем актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП в центре Москвы, числилось 11 неоплаченных штрафов на 36,5 тысячи рублей (470 евро).
Два штрафа на пять тысяч рублей (65 евро) были выписаны 8 июня, в день аварии.
Еще 143 штрафа на сумму 235,5 тысячи рублей (3020 евро) уже были оплачены. За какой срок были выписаны эти штрафы, не уточняется.
Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что с начала 2020 года Ефремов десять раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
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