"Все наркотики, которые есть, я попробовала": Глюкоза, для которой Фадеев и шоу-бизнес стали спасением

Звезда по имени Глюкоза (Глюк'oza) зажглась в 1999 году, когда Максим Фадеев нашел девочку-подростка на съемках фильма "Война принцессы".

Хотя в 2000-х все вокруг напевали ее хиты, довольно длительное время она оставалась для поклонников мультяшным персонажем - девочкой-подростком с хвостиком и верным доберманом.

Стали появляться слухи, о том, что артистка и вовсе не существует, а "проект Глюкоза" - лишь гениальный план продюсера Максима Фадеева.

Детство, наркотики и знакомство с Фадеевым

Наталья была трудным ребенком. Когда Макс Фадеев с ней познакомился, она употребляла алкоголь, курила и принимала наркотики.

"Там был и клей, и бензин, и грибы, и более тяжелые наркотики - экстази. В принципе, все наркотики, которые есть, я попробовала", - рассказывала звезда на канале Super.

Она также несколько раз употребляла героин.

В программе "Судьба человека" Глюкоза призналась, что многие ее одноклассники и коллеги по съемочной площадке не дожили до совершеннолетия.

"Многих из моих одноклассников, из моих друзей сегодня нет в живых. Кто-то сел в тюрьму, кто-то разбился на мотоцикле, у кого-то передозировка. Вообще очень сложное было детство... Было очень сложно удержаться... Я считаю, что вытащила лотерейный билет, встретив Максима Фадеева", - призналась она.

Своих родителей Наталья всегда стыдилась.

"Родители у меня выпивали, и выпивали серьезно. Не было какого-то супер-достатка. Они сломались под этим прессом инфляции и новой жизни... У нас просто пил весь двор. Многие были потеряны... Теперь я счастлива, что у них есть новая жизнь..." - поясняет она.

Для того, чтобы укротить строптивый нрав певицы, Фадеев придумал бесконечные гастроли. Кроме того, нужно было избежать появления фейковых групп.

Сцена - самый большой наркотик

Наталья признается, что, когда ты выходишь на сцену, там происходит что-то невероятное. Сцена стала для нее самым большим наркотиком.

Сейчас красавица входит в ТОП-100 самых сексуальных женщин России по версии издания Maxim.

Ее хиты "Глюкоза nostra", "Ненавижу", "Аста ла виста", "Малыш", "Невеста", "Шуга" и многие другие стали настоящей сенсацией в русской музыке и долгие годы оставались на слуху.

Осенью 2009 года Наталья Ионова сообщила о смене имиджа. Юмористические песни, дерзкие майки, джинсы и массивные ботинки сменились на роковой образ обольстительницы, которая уже не стеснялась петь о достоинствах своей фигуры.

После смены имиджа вышли ее песни "Деньги", "Вот такая любовь", "Взмах" и другие.

За плечами артистки десятки синглов и клипов. Последняя ее работа называется "Танцевач".

Слухи о потере псевдонима