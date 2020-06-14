"Все наркотики, которые есть, я попробовала": Глюкоза, для которой Фадеев и шоу-бизнес стали спасением
7 июня российская исполнительница Наталья Чистякова-Ионова (Глюк'oza) отметила свое 34-летие. RUS TVNET рассказывает о ней в рамках рубрики "Звезда недели".
Звезда по имени Глюкоза (Глюк'oza) зажглась в 1999 году, когда Максим Фадеев нашел девочку-подростка на съемках фильма "Война принцессы".
Хотя в 2000-х все вокруг напевали ее хиты, довольно длительное время она оставалась для поклонников мультяшным персонажем - девочкой-подростком с хвостиком и верным доберманом.
Стали появляться слухи, о том, что артистка и вовсе не существует, а "проект Глюкоза" - лишь гениальный план продюсера Максима Фадеева.
Детство, наркотики и знакомство с Фадеевым
Наталья была трудным ребенком. Когда Макс Фадеев с ней познакомился, она употребляла алкоголь, курила и принимала наркотики.
"Там был и клей, и бензин, и грибы, и более тяжелые наркотики - экстази. В принципе, все наркотики, которые есть, я попробовала", - рассказывала звезда на канале Super.
Она также несколько раз употребляла героин.
В программе "Судьба человека" Глюкоза призналась, что многие ее одноклассники и коллеги по съемочной площадке не дожили до совершеннолетия.
"Многих из моих одноклассников, из моих друзей сегодня нет в живых. Кто-то сел в тюрьму, кто-то разбился на мотоцикле, у кого-то передозировка. Вообще очень сложное было детство... Было очень сложно удержаться... Я считаю, что вытащила лотерейный билет, встретив Максима Фадеева", - призналась она.
Своих родителей Наталья всегда стыдилась.
"Родители у меня выпивали, и выпивали серьезно. Не было какого-то супер-достатка. Они сломались под этим прессом инфляции и новой жизни... У нас просто пил весь двор. Многие были потеряны... Теперь я счастлива, что у них есть новая жизнь..." - поясняет она.
Для того, чтобы укротить строптивый нрав певицы, Фадеев придумал бесконечные гастроли. Кроме того, нужно было избежать появления фейковых групп.
Сцена - самый большой наркотик
Наталья признается, что, когда ты выходишь на сцену, там происходит что-то невероятное. Сцена стала для нее самым большим наркотиком.
Сейчас красавица входит в ТОП-100 самых сексуальных женщин России по версии издания Maxim.
Ее хиты "Глюкоза nostra", "Ненавижу", "Аста ла виста", "Малыш", "Невеста", "Шуга" и многие другие стали настоящей сенсацией в русской музыке и долгие годы оставались на слуху.
Осенью 2009 года Наталья Ионова сообщила о смене имиджа. Юмористические песни, дерзкие майки, джинсы и массивные ботинки сменились на роковой образ обольстительницы, которая уже не стеснялась петь о достоинствах своей фигуры.
После смены имиджа вышли ее песни "Деньги", "Вот такая любовь", "Взмах" и другие.
За плечами артистки десятки синглов и клипов. Последняя ее работа называется "Танцевач".
Слухи о потере псевдонима
В начале 2020 года в СМИ появилась информация, что компания "Глюкоза продакшн", основанная в 2007 году продюсером Максимом Фадеевым и Глюкозой, обанкротилась.
Фирма специально создавалась для производства мультфильма "Савва. Сердце воина".
Журналисты сообщили, что в арбитражный суд поступило еще одно заявление о банкротстве организации. В заявлении истцом является Фадеев, и он якобы требует почти 10 миллионов евро с певицы.
Журналисты также сообщили, что продюсер якобы забрал у певицы ее популярный псевдоним.
"Мы сейчас собираемся делать новую Глюкозу. То есть Наташа Ионова останется Ионовой, а "проект Глюкоза" будет существовать с другим человеком", - приводил его слова Starhit.
Счастливый брак
Глюкоза - примерная жена и мать двух дочерей - Лидии и Веры. Звезда замужем за предпринимателем Александром Чистяковым, совладельцем нефтяной компании Ruspetro.
Познакомилась с ним Наталья в самолете, который летел в Чечню. Певица признавалась, что тогда совершенно не было никаких особых предчувствий, что она может встретить на этом рейсе свою половинку.
7 июня 2006 года влюбленные сыграли свадьбу. Весной 2007 года у них родилась дочь Лидия, а осенью 2011-го - Вера.
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