Демис Карибидис о предложении руки и сердца в Юрмале: "Слезы в зале"

Свою будущую жену Демис увидел на фотографии. Он попросил найти эту девушку. Получив телефон Карибидис связался с ней. Конечно, она не могла воспринимать сначала это серьезно.

"Началось общение со Skype", - рассказал Демис.

Оно длилось примерно год. Тогда Карибидис купил билет в Германию и неожиданно приехал к ней. Потом Демис дождался пока девушка завершила обучение в Германии и переехала в Сочи. Тогда уже было понятно, что отношения идут к свадьбе.

Предложение о замужестве Демис сделал на фестивале "Неделя высокого юмора" в честь десятилетия Comedy Club в Юрмале. В этом ему помог продюсер Вячеслав Дусмухаметов.

Оказывается, девушка расстраивалась, что Карибидис ей не делает официальное предложение, хотя Демис уже к этому готовился. За день до торжественного момента она устроила скандал.

На следующий день Пелагея пришла в зал "Дзинтари". Ее посадили на нужное место. Но какой-то из операторов вдруг поднял ее и пересадил. Торжественный номер с предложение руки и сердца был под угрозой срыва. Девушку начали искать. Карибидис понимал, что у него уже наступил момент выходить на сцену, а невесты нет. Он обратился к Дусмухаметову за помощью, который нашел и вернул ее на место.

"Все получилось. Слезы в зале", - вспоминает комик.

Невеста сказала Демису "Да". Зал стоя приветствовал влюбленных. Все участники шоу вышли на сцену с букетами, чтобы поздравить молодых.

В мае 2014 года пара поженилась. Пелагея подарила юмористу троих детей - дочерей Софию и Доротею и сына.

Видео: интервью с Демисом Карибидисом