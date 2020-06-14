Самойлова пришла вместе с Джиганом на шоу "Вечерний Ургант"

Милохин о работе с артистами сказал изданию PeopleTalk.ru:

"С ними очень удобно, профессионально работать. Они были открыты ко мне, это помогло чувствовать себя комфортно на площадке. Очень классные ребята!".

Осторожно, в ролике присутствует нецензурная лексика!

Поклонники пары начали строить предположение, что возможно развод пары не состоится. Во время записи эфира она следила за Джиганом из зрительного зала.

Подкрепили предположения фанатов и публикации Джигана в Instagram. Он стал чаще выкладывать фото жены, а в день премьеры клипа пара вместе каталась на квадроцикле по своему коттеджному поселку.

Напомним, Оксана Самойлова подала на развод после неоднозначных эфиров Джигана в Instagram и истории с употреблением наркотиков. Известно, что артист даже проходил лечение в рехабе. Все это случилось, после того, как у пары родился четвертый ребенок - долгожданный сын. Ранее СМИ писали, что бракоразводный процесс должен начаться 15 июня.