Самойлова пришла вместе с Джиганом на шоу "Вечерний Ургант"

Рэпер Джиган вместе с Тимати и TikTok-звездой Даней Милохиным презентовали на программе "Вечерний Ургант" трек "Хавчик". СМИ сообщили, что в зрительном зале артиста поддерживала его супруга Оксана Самойлова.
Милохин о работе с артистами сказал изданию PeopleTalk.ru:
"С ними очень удобно, профессионально работать. Они были открыты ко мне, это помогло чувствовать себя комфортно на площадке. Очень классные ребята!".
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Поклонники пары начали строить предположение, что возможно развод пары не состоится. Во время записи эфира она следила за Джиганом из зрительного зала.
Подкрепили предположения фанатов и публикации Джигана в Instagram. Он стал чаще выкладывать фото жены, а в день премьеры клипа пара вместе каталась на квадроцикле по своему коттеджному поселку.
Напомним, Оксана Самойлова подала на развод после неоднозначных эфиров Джигана в Instagram и истории с употреблением наркотиков. Известно, что артист даже проходил лечение в рехабе. Все это случилось, после того, как у пары родился четвертый ребенок - долгожданный сын. Ранее СМИ писали, что бракоразводный процесс должен начаться 15 июня.
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