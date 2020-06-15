В Латвии продолжают искать людей. Если вы что-то знаете о них - сообщите

Владимира Хмельникова 1959 г. р. ищет сын Александр.

Виталия Лищука 1960 г. р. ищут сестра Лидия и двоюродная сестра Любовь.

Лилию Коваленко и Лауру Коваленко 1970-73 г. р. ищет сестра Анна.

Лучшую подругу Дайну Бобровскую 1962 г. р. ищет Елена.

Любу (Любовь) Гусяк 1954-55 г. р. ищет Людмила. "Сменила место жительства".

Эллу Кузину 1959 г. р. ищет Галина. "Приезжала к нам в гости в Луганскую область".

Людмилу Боброву 1952 г. р. и ее дочерей Наташу и Аниту ищет родственница Марина.

Сергея Ткачева 1960 г. р., Ольгу Ткачеву 1964-66 г. р. и Наталию Ткачеву 1971 г. р. ищет Нина. "Связь оборвалась после смены места жительства".

Владислава Краскевича 1950 г. р. ищет дочь Марина. "Последный разговор с отцом был в 1992 году".

Сергея Некрасова 1961 г. р. из г. Саласпилса ищет брат Алексей.

Дмитрия Хомичева 1954 г. р. ищет брат Вадим. "Связь оборвалась в 2003 году".

Свою родною сестру Анну Турчину 1972 г. р. ищет Марина.

Татьяну Попову 1959 г. р. ищет Надежда. "Связь прервалась после смены места жительства".

Гунтиса Местерса 1968 г. р. ищет сослуживец Михайло (Михаил).

Терезу Матвееву 1953 г. р. ищет Елена. "Связь оборвалась в 1980 году".

Юрия Генералова 1944-55 г. р. из Екабпилса ищет Татьяна. "Ищу свекра".

Марину Китаеву 1960 г. р. и ее семью ищет Олеся. "Ищу сестру мамы. У Марини есть двое детей - Имантс и Кристина".

Юрия Лациса 1956 г. р. ищет дочь Ирина. "Моя мама - Любовь Яхомтова".

Леончика Смулько 1937 г. р. ищет дочь Луция. "Может, у меня есть сестры и братья".

Юриса Круминьша 1974 г. р. ищут мать, брат и сестра Светлана. "Последний звонок был в 2016 году".

Александра Герасимовича 1951 г. р. ищет брат Павел. "Последний звонок от брата был в 2004 году".

Валдиса Зивертса ищет сын Антон.

Сводную сестру Вилю Волкову 1940 г. р. и ее семью ищет Михаил.

Елену Мурзенок 1976 г. р. ищет Марина. "Ищу маму, сестер, братьев".

Бориса Сергеева 1946 г. р., который проживает на ул. Скудру, ищет дочь Марина.

Виталия Картузова 1971 г. р. ищет дочь Екатерина. "Моя мама - Инара Мустафаева".

Лучшою подругу Людмилу Васильеву 1971 г. р. из г. Гулбене ищет Анна.

Двоюродною сестру Инну Астахову 1962 г. р. ищет Светлана.

Венеранду Раутрих 1941 г. р. ищет Даниела. "Это родная мать свекра".

Андрея Филипова 1967 г. р. ищет мать Мария. "Последний раз виделись в 1991 году".

Ольгу Мартиненко 1951 г. р. ищет подруга Ольга.

Надежду Коршунову 1952 г. р. ищет сестра Тамара. "Связь оборвалась в 2004 году".

Наталию Зеленцову 1958 г. р. и Юрия Зеленцова 1955 г. р. ищет брат Георгий.

Аллу Васильевну Протас 1962 г. р., которая проживала Цесисском крае (Дзербене) ищет дочь Сандра. "Может, у меня есть и сестры и братья".

Если вам известно, где могут находиться люди, которых ищут родственники и друзья, или вы увидели в списке свое имя, просим написать или позвонить добровольному помощнику программы "Жди меня" в Латвии Мартиньшу Зиебергсу.

Если вы по каким-то причинам не хотите общаться со своими родными и близкими, просим также сообщить, чтобы вас больше не искали.

Э-мейл: martins.ziebergs@inbox.lv, моб. тел. 29923833.