Собчак в центре скандала: черный юмор, "танцующие гробовщики", спор с Тимати и защита Гудкова

С чего все началось?

Напомним, ведущая в новом выпуске "Осторожно: новости!" вскользь упомянула об этом инциденте. Это вызвало шквал негатива со стороны самого Стаса Костюшкина, некоторых пользователей и звездных коллег.

На видео Собчак, размышляя о политике, сказала: "Что ж дальше-то будет? Начнут наркотики нам в машины подбрасывать? А потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина?".

Костюшкин был возмущен и сказал, что такая шутка не подходит к сатирическому контенту.

"Стас, это просто недовольство, что это не прозвучало в ее программе. В таком случае были бы посты о поднятой Ксенией Анатольевной в интервью "важной социальной проблеме"", - оставила ему комментарий журналист Алена Жигалова.

Собчак же у него спросила о цензуре, намернув на СССР. В качестве примера она привела Квентина Тарантино, который высмеивал мстивших Адольфу Гитлеру евреев в "Бесславных ублюдках".

"Но диктовать, что "можно", а что "нельзя", это и есть диктатура смыслов. Не нравится - отпишись и не смотри. Но называть это "издевательством над темой педофилии" это, мягко говоря, преувеличение", - считает она.

Собчак объяснила в комментариях, что ее шутку вынесли на широкое обсуждение "пригожинские боты", которым не понравилось то, что она озвучила в выпуске.

Канал Super.ru рассказал про реакцию партнеров Ксении. Косметический бренд Mixit, амбассадором которого являлась Собчак, прекратил с ней сотрудничество.

"В философии бренда Mixit только добрые дела и положительные эмоции, мы не можем разделить неоднозначное высказывание Ксении Собчак, в связи с этим мы заканчиваем наше сотрудничество", - написала представители компании на своей странице.

Расизм или политическая сатира?

Кроме того, провокационным был и анонс этого выпуска. В основе сюжета Ксения положила известный мем "Танцующие гробовщики".

На видео темнокожие мужчины несут на плечах гроб, пританцовывая при этом. Когда процессия останавливается, распахивается крышка гроба и оттуда выскакивает размахивающая платком Собчак.

"Не дождетесь!", - вскрикивает она.

Оскорбление от Тимати и пародия на порно в Сети

Super.ru также сообщил, что один из Telegram-каналов опубликовал очень старый клип, в котором пародировалось слитое секс-видео Пэрис Хилтон. В главных ролях там были Собчак и Тимати. Ксения Анатольевна отреагировала очень эмоционально, она считает, что в Сеть его разместил сам рэпер.

"Господи, не верю что Тимати до этого опустился… Эти кадры из клипа потанцуй со мной, где мы пародировали слитое в интернет порно Пэрис Хилтон", - написала она в Telegram-канале.

Ксения рассказала, что она уже тогда любила пародии, а во время съемок там было примерно человек 20.

В ответ на слова Собчак Тимати разместил ряд гневных сторис с оскорблениями. Рэпер вспомнил все шутки, которые Ксения позволяла в его адрес, а он молчал. Он назвал телеведущую "животным".

"Ты за эти годы так меня за***ла, честно, своей х***ей в мой адрес. Я молчал, как тогда на премии. Неудобно при маме. Неудобно - девочка и т.д. Но потом понял, ты не девочка н***я. Ты животное, ведь только животное может глумиться над чужим горем. Ведь смешно, когда Костюшкин рассказывает про то, как его изнасиловали в детстве".

Мнение Александра Гудкова

"Ролик Ксении Анатольевны - это же полит-сатира, отражение наших реалий! Было интервью на канале Super.ru. Она стало резонансным по причине табуированности этой темы в РФ, и Ксения как человек самоироничный, остроумный, и многие не верят, но еще и абсолютно думающий, отреагировала", - приводит слова комика Telegram-канал "Антиглянец".

Анонс с "ганцующими гробовщиками", мэм coffin dance и краба во главе Гудков назвал "комбопародией". Он считает, что здесь имеет место "фонетическая галлюцинация" и "подмена понятий".